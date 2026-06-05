La familia de Paco Stanley no autorizó el nuevo documental sobre la muerte del conductor; de hecho, se aseguró que no estaban enterados de este proyecto.

Juan Carlos Uribe es el productor de “Testigos: La verdad tiene voz. Paco Stanley” y promete revelar el motivo y autor del asesinato del conductor.

Paul Stanley confirmó que no estaba enterado de este documental, ante lo que Juan Carlos Uribe reveló si están preparados para una posible demanda de la familia de Paco Stanley.

Familia de Paco Stanley no estaban enterado del nuevo documental sobre su muerte

Juan Carlos Uribe dio una conferencia de prensa para presentar “Testigos: La verdad tiene voz”, un documental que retoma testimonios de personas que presuntamente estuvieron involucradas en la investigación del asesinato de Paco Stanley.

El documental asegura que revelará el nombre del autor intelectual de la muerte de Paco Stanley, así como el motivo.

El productor fue cuestionado sobre si contactaron a la familia de Paco Stanley para solicitar su autorización para el documental y reveló que no.

Al respecto, Juan Carlos Uribe menciona que no pensaron en contactar a la familia de Paco Stanley, pero son conscientes de que ellos pueden decidir iniciar acción legal.

El productor del documental se deslinda del contenido del mismo, asegurando que son los supuestos testigos quienes están dando detalles de la muerte de Paco Stanley.

“No soy yo, son ellos (los testigos) quienes están contacto la verdad, lo que vivieron” Juan Carlos Uribe

¿Muerte de Paco Stanley está relacionada con la de Kiki Camarena?

Enrique Camarena fue una agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA) asesinado en México en 1985.

El nombre de Kiki Camarena surgió en la conferencia de prensa del documental sobre el homicidio de Paco Stanley.

Juan Carlos Uribe relata que las dos personas que hablan de la muerte de Paco Stanley son testigos protegidos, ya que también testificaron en el caso por la muerte de Kiki Camarena.

Estas dos personas revelaron qué presenciaron cuando se dio la orden de asesinar a Paco Stanley.