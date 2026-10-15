Benny Ibarra vio el primer capítulo de la serie de Timbiriche y el contenido provocó que no quisiera saber más de este proyecto.

La serie de Timbiriche ha generado críticas tras el estreno de sus dos primeros capítulos; todo indica que los integrantes del grupo ya vieron el contenido del programa y están bastante inconformes.

Benny Ibarra vio el primer capítulo de la serie de Timbiriche y no lo tomó bien

El compositor y director musical Guillermo Méndez Guiu, reveló que ha estado en contacto con Benny Ibarra, quien le contó que ya vio el primer capítulo de la serie de Timbiriche.

Con el único que realmente he hablado del tema es con Benny, la verdad me dijo que él vio el primer capítulo y ya no pudo ver más, se fue acostar porque lo hizo sentirse muy mal. Guillermo Méndez Guiu

Luego de darle una oportunidad al programa, Benny Ibarra habría decidido no ver más, e incluso se sintió tan mal por el contenido de este que tuvo que reposar para asimilar el material.

Guillermo Méndez Guiu mencionó que Benny Ibarra es el único que le ha expresado su opinión sobre la serie de Timbiriche, pero cree que los otros integrantes tienen sensaciones similares a las del cantante.

El productor fue parte de la creación del repertorio musical de Timbiriche, por lo que los productores de la serie le pidieron ser parte de la dirección musical del proyecto.

El también compositor se negó a trabajar en la serie, ya que los exintegrantes de Timbiriche no estaban de acuerdo con el proyecto.

Familia de Erik Rubín está indignada por los primeros capítulos de la serie de Timbiriche

Mía Rubín y Andrea Legarreta ya vieron los primeros capítulos de la serie de Timbiriche y mostraron su indignación en un en vivo, donde expresaron que el proyecto no habla de la vida de los integrantes, por lo que solo genera morbo.

Posteriormente, Mía Rubín comentó a los medios que no era justa la forma en la que trataban la historia de Sasha Sokol, a quien considera de su familia.

Tras compartir su comunicado en redes sociales, los integrantes de Timbiriche no han mencionado más sobre su sentir tras el estreno de la serie.