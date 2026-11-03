La cantante Sasha Sokol y sus compañeros Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza, Erik Rubín y Benny Ibarra lanzaron un nuevo pronunciamiento contra la serie de Timbiriche.

“La serie de Timbiriche no fue de Timbiriche.Desaprovecharon una historia extraordinaria, llena de música y recuerdos que han unido a generaciones.Eligieron distorsionar lo que vivimos juntos -dejando de lado la magia que hizo de Timbiriche un grupo entrañable- para concentrarse en un episodio profundamente doloroso y tratarlo de forma irresponsable.No se trata de que las historias incómodas dejen de contarse; se trata de cuestionar cómo se cuentan.” Comunicado de Timbiriche

Esto al considerar que la producción distorsionó su historia y abordó de manera irresponsable un episodio doloroso relacionado con el abuso que vivió Sasha Sokol durante su infancia.

A través de un comunicado conjunto, Sasha Sokol y los ex Timbiriche lamentaron que la ficción dejara de lado los recuerdos, la música y las experiencias que unieron a varias generaciones para centrarse en acontecimientos sensibles de sus vidas.

“Recordemos que México es uno de los países con más casos de abuso infantil en el mundo. Un programa de televisión que pretende convertir ese dolor en entretenimiento no contribuye a prevenirlos y revictimiza a quien lo vivió.Celebramos que buena parte de la conversación pública haya demostrado más sensibilidad y altura moral. Agradecemos profundamente a quienes supieron distinguir entre la ficción y nuestras vidas, acompañándonos con solidaridad.” Comunicado de Timbiriche

La principal crítica de Sasha Sokol y los ex integrantes de Timbiriche, es que la serie revictimiza a quienes vivieron estas experiencias.

Sasha Sokol lanza un comunicado conjunto sobre la serie Timbiriche (@sashasokolova / Instagram)

Sasha Sokol y Timbiriche cuestionan el tratamiento del abuso infantil

“La serie de Timbiriche no fue de Timbiriche”, señaló Sasha Sokol y los músicos, quienes aclararon que su inconformidad no significa que las historias incómodas deban ocultarse, sino que deben contarse con responsabilidad y sensibilidad.

En el mensaje, también advirtieron que convertir el dolor de una víctima en entretenimiento no contribuye a prevenir el abuso infantil.

Las declaraciones de los cantantes y Sasha Sokol, se producen tras la incorporación de una trama relacionada con Sasha Sokol y el productor musical Luis de Llano en la serie inspirada en la trayectoria del grupo.

“Dentro de poco no se hablará de la serie. Pero estamos convencidos que permanecerá el recuerdo de quien alzó la voz, la conversación que eso generó, de cómo su lucha llegó hasta la Suprema Corte abriendo un nuevo camino de justicia para otras víctimas.Eso sí es algo que trasciende. Eso sí es algo que vale la pena recordar y reconocer.A nosotros, que desde niños hemos tenido el privilegio de sentir su cariño, todo esto nos permitió constatar una vez más cuánto nos quieren. Y por eso ¡GRACIAS!Saber que hay personas que llevan décadas vibrando con nuestra música y otras que lo hacen ahora por primera vez, nos llena de emoción.” Comunicado de Timbiriche

La lucha de Sasha Sokol permanecerá, afirma Timbiriche

Los integrantes de Timbiriche agradecieron al público que expresó solidaridad y distinguió entre la ficción televisiva y sus experiencias personales.

Asimismo, Sasha Sokol y sus compañeros destacaron que, aunque la polémica por la serie eventualmente terminará, permanecerá el recuerdo de la lucha de Sasha Sokol y del proceso que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abriendo camino para otras víctimas.

Finalmente, los artistas recordaron que en 2027 celebrarán 45 años de historia musical y agradecieron a sus seguidores por mantener vivo el vínculo con Timbiriche.