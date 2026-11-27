La producción de ViX para la serie de Timbiriche ha llevado a la controversia de cómo plasmaron el abuso sexual al que Sasha Sokol fue sometida por Luis de Llano cuando ella tenía 14 años y el 39.

Ahora, la cantante Sasha Sokol de 56 años de edad, vuelve a romper el silencio acusando que con la serie de Timbiriche convirtieron su vida en un espectáculo dividido en 8 episodios.

Sasha Sokol explota contra la serie de Timbiriche por hacer de su vida un espectáculo

En un post que ViX compartió sobre la serie Timbiriche en donde se muestra un tráiler del capítulo 2 cuando Sasha Sokol cumple 15 años y “decide” ir con Luis de Llano a celebrarlos, la cantante arremetió contra el formato que buscaron darle a la producción.

Sasha Sokol acusó que es “ViX con V de vergüenza” señalando que decidieron hacer de su historia de vida, “un producto comercial” y convertirla “en un espectáculo” excusando a Luis de Llano de toda responsabilidad de abuso como si ella a sus 14 años hubiera sido quien seducía a un adulto de 39.

“Han querido transformar mi historia en un producto comercial, mi vida en un espectáculo y la responsabilidad de un adulto en la supuesta historia de seducción protagonizada por una niña (...) Esta serie pretende hacer creer que fui yo, a los 14 años, quien sedujo a un hombre poderoso de 39”. Sasha Sokol, cantante.

Asimismo, la miembro de Timbiriche apuntó que aunque esa era la historia contada, “hace tiempo” dejó de ser su versión al darse cuenta del abuso al que fue sometida en su infancia.

A su vez, Sasha Sokol recordó que tan es verídico que vivió una historia de abuso en manos de Luis de Llano que la justicia en México le dio una sentencia, “que me dieron la razón”.

Sasha Sokol reacciona a la serie Timbiriche por hacer de su vida un espectáculo. (@SashaSokol)

Sasha Sokol reacciona a la serie Timbiriche por hacer de su vida un espectáculo. (@SashaSokol)

La cantante también decidió subrayar que el abuso que vivió siendo miembro de Timbiriche sucedió en la empresa que ahora decidió crear la serie alrededor de la violencia ejercida en su contra.

Sasha Sokol responde a la leyenda de la serie Timbiriche sobre su abuso

En busca de protegerse de acciones legales, la producción de la serie de Timbiriche decidió colocar una leyenda al final de cada capítulo en donde informa sobre las acciones que Sasha Sokol emprendió contra Luis de Llano y la sentencia que la SCJN dio al productor.

Sin embargo, la cantante también decidió abordar esta forma de ‘protección’ de la producción, asegurando que fue la táctica para eximirse de “la responsabilidad por lo que decidieron contar y, sobre todo, por cómo decidieron contarlo”.