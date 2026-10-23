La Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (ADIVAC) niega que haya participado en la serie de Timbiriche y rechaza la revictimización hacia Sasha Sokol.

Nuestra organización no participó en la producción ni autorizó la inclusión del sitio de ADIVAC no respalda, avala ni legitima producciones que utilicen la imagen de niños, niñas y adolescentes de manera contraria al interés superior de la niñez. Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas

La serie de Timbiriche coloca al final de sus capítulos una descripción de lo ocurrido en el caso de Sasha Sokol y comparte la página de ADIVAC para que personas víctimas de abuso sexual busquen apoyo.

ADIVAC niega que esté colaborando con la serie de Timbiriche

El mensaje colocado por la serie de Timbiriche al final de sus capítulos no fue autorizado por ADIVAC, quienes condenan el uso de la imagen de niños, niñas y adolescentes para mostrar contenido de este tipo.

ADIVAC aclaró que la serie no solicitó autorización para colocar su página y señalan a producción de reproducir estereotipos que sexualizan las infancias.

La asociación admite la importancia de orientar a las personas que sufren violencia sexual, pero el contenido para exponer esta problemática debe ser responsable y respetar la autonomía de las víctimas.

ADIVAC niega que esté colaborando con la serie de Timbiriche y pide respeto para sus integrantes (X/@ADIVACMEXICO)

La organización también aclara que ellos continúan con su compromiso de ayudar a quienes se acercan a ellos y no hacen pública la información sobre la atención a las personas.

Por último, ADIVAC reiteró su respeto a los integrantes de Timbiriche que se han manifestado públicamente en contra del uso de su imagen para la serie.

Sus historias y experiencias merecen ser tratadas con rigor, sensibilidad y respeto a su privacidad. ADIVAC

ADIVAC menciona que las experiencias e historias expuestas en la serie corresponden a los integrantes de Timbiriche, quienes eran menores de edad cuando las vivieron.

Thalía habría apoyado a sus compañeros de Timbiriche y canceló un disco

Timbiriche compartió un comunicado en contra de la serie de ViX, pero solo firmaron seis de los 7 integrantes originales.

Thalía no firmó el comunicado, pero habría apoyado a sus compañeros posponiendo un disco que tenía con el productor Kiko Campos, quien participa en la serie de Timbiriche.

Kiko Campos contó que estaba trabajando en un nuevo disco con Thalía, pero cuando la cantante se enteró de que participaría en la música de esta serie, decidió posponer el material.