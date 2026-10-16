Mario Bezares habló de su etapa como coreógrafo de Timbiriche, razón por la que está indignado por la manera en que la serie quiere retratar a sus integrantes.

Antes de ser conductor, Mario Bezares daba clases de baile y fue quien ensambló las coreografías de los integrantes de Timbiriche para la obra de Vaselina en los 80’s.

Mario Bezares recuerda su etapa como coreógrafo de Timbiriche

Mario Bezares recordó que conoció a los integrantes de Timbiriche cuando eran adolescentes y los describe como traviesos, pero también disciplinados.

Eran unos niños, unos adolescentes, inquietos, traviesos, maravillosos, simpáticos, cotorras, latosos y de más. Mario Bezares

Mario Bezares, conductor. (@MarioBezaresMR)

Mario Bezares fue el encargado de crear las coreografías de dos shows de Timbiriche y quedó impresionado por el talento y energía de sus integrantes.

Sobre el caso de Luis de Llano y Sasha Sokol, Mario Bezares no quiso dar un punto de vista y expresó que él se enteró del asunto por los medios.

Mario Bezares defiende a los integrantes de Timbiriche

La serie de Timbiriche ha generado diversas opiniones; algunos opinan que están afectado la imagen de quienes conformaron el grupo en sus primeras etapas.

Mario Bezares expresó su apoyo total a los exintegrantes de Timbiriche, pues considera que la serie los está difamando.

Los están ‘monstruolizando’, de reventado, que los bailes, no es cierto, eso no es cierto, yo creo que es una cosa de desprestigio para todo el grupo. Mario Bezares

El conductor convivió con los integrantes de Timbiriche en su adolescencia y sabe que no eran irresponsables con el alcohol y las fiestas como sugiere la serie.

Los dos primeros capítulos de la serie lo decepcionaron por ser morbosos: “Fue muy feo”.

El conductor afirma que la serie no habla realmente de la trayectoria del grupo, pues dejaron de lado la forma en que ingresaron al grupo y la disciplina que se forjaron.

Asimismo, Mario Bezares considera que debería haber acciones legales que eviten que se realicen series sin la autorización de los involucrados, ya que a él le pasó lo mismo con la serie de Paco Stanley en Prime Video.