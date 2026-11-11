Jorjais es un Youtuber originario de Chiapas quien actualmente está participando en el reality show de La Mansión VIP en su segunda temporada, por lo que te decimos quién es.

¿Quién es Jorjais?

Jorge Alberto Aguilar García, conocido popularmente en redes sociales como Jorjais o por el nombre de su proyecto RetoJorjais, es un creador de contenido, YouTuber e influencer mexicano originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Jorjais, quien comenzó su trayectoria en YouTube en 2013, ganó popularidad gracias a sus videos de bromas, retos extremos, sketches, desafíos y dinámicas con amigos y familiares. Su canal de YouTube (@retojorjais) tiene alrededor de 3.38 millones de suscriptores y más de mil millones de vistas.

En noviembre de 2026, Jorjais participa en la segunda temporada del reality La Mansión VIP de HotSpanish.

Jorge Aguilar García, youtuber mejor conocido como Jorjais (@retojorjais / Instagram)

¿Qué edad tiene Jorjais?

Jorjais nació el 9 de septiembre de 1991, por lo que tiene 35 años.

¿Jorjais tiene pareja?

Jorjais mantenido su vida sentimental en un perfil reservado y privado, evitando exponer a una pareja formal como parte constante de su contenido público.

En el pasado ha hablado de relaciones y “exes” de forma humorística, incluso hay un tema llamado “Todas las exes de Jorjais”, pero mantiene su vida sentimental privada. No aparece casado ni con una pareja pública reciente.

Jorge Aguilar García, youtuber mejor conocido como Jorjais (@retojorjais / Instagram)

¿Qué signo es Jorjais?

Jorjais es del signo Virgo, ya que su fecha de nacimiento se ubica el 9 de septiembre de 1991.

Las personas nacidas bajo este signo zodiacal cumplen años entre el 23 de agosto y el 22 de septiembre.

¿Jorjais tiene hijos?

Jorjais no tiene hijos biológicos, aunque en un post de Instagram ha comentado su deseo de ser padre. En su contenido aparece mucho “Tevea”, quien es una integrante del crew/familia extendida de Jorjais, a quien trata con mucho cariño y a quien le ha organizado fiestas como sus XV años, pero no es su hija.

Jorge Aguilar García, youtuber mejor conocido como Jorjais (@retojorjais / Instagram)

¿Qué estudió Jorjais?

De acuerdo con información, Jorjais estudió en la Universidad del Sur, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde estudió y se graduó como Licenciado en Administración de Empresas o Administración de Negocios, lo cual ha mencionado él mismo en videos antiguos.

¿En qué trabajó Jorjais?

Antes de dedicarse de lleno a YouTube, cuyo canal fue creado en mayo de 2013, Jorjais se formó en Administración de Empresas, aunque no hay detalles públicos de empleos formales previos.

Desde hace más de una década se dedica profesionalmente a la creación de contenido digital como bromas, retos y vlogs, con el apoyo de su familia y crew.

Jorjais ha mencionado que su padre trabajaba como taxista y que su familia es de origen humilde.