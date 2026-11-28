Citlalli Hernández criticó la serie de Timbiriche por la revictimización a Sasha Sokol y destaca que el abuso sexual infantil no es entretenimiento, “es aberrante”.

La exsecretaria de las Mujeres resaltó que le resulta aberrante que en pleno 2026 se busque normalizar y peor, romantizar, las relaciones de abuso de poder como la que Luis de Llano ejerció.

La también presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena no es la única que reaccionó a la serie de Timbiriche, ya que Sasha Sokol arremetió como una vergüenza lo visto en el programa.

Citlalli Hernández critica serie de Timbiriche por revictimizar a Sasha Sokol: “Es aberrante”

Ante un promocional de la serie Timbiriche que se viralizó en redes, Citlalli Hernández definió como “absolutamente vergonzoso” que se difunda contenido en donde revictimizan a Sasha Sokol.

“Es aberrante”: Citlalli Hernández critica serie de Timbiriche por revictimizar a Sasha Sokol (Captura de pantalla)

Citlalli Hernández señaló que no sólo contribuyen a la revictimización, también se puede interpretar como una apología de abuso sexual infantil, lo cual destacó que “no es entretenimiento”.

Asimismo, resaltó que el abuso de Luis de Llano a Sasha Sokol no es una historia de amor y mucho menos es algo que se debe romantizar o celebrar y menos en pleno 2026.

La morenista acusó también que la serie de Timbiriche estaría buscando normalizar una historia de abuso de poder sobre menores de edad, lo cual no es abordado en el programa.

Serie de Timbiriche provoca críticas en redes sociales por romantizar abuso infantil

El promocional señala el momento en que Luis de Llano aísla a Sasha Sokol del resto de los Timbiriche en su cumpleaños 15, mientras que el productor de 40 años la lleva a “celebrar”.

La publicación, sin embargo, romantizó el momento, lo que provocó críticas en redes sociales, ya que fue parte del abuso ejercido y reconocido por Luis de Llano a Sasha Sokol.

Al respecto, los internautas señalaron que la serie de Timbiriche estaría buscando normalizar el abuso sexual infantil y limpiar la imagen del “depredador” Luis de Llano, por lo que exigen su retiro.

A las respuestas se sumó Sasha Sokol, quien señaló que la serie de Timbiriche quiere hacer creer que a sus 14 años sedujo a un hombre de 39, en vez de juzgar a Luis de Llano por fijarse en una menor.