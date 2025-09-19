La cantante Taylor Swift -de 35 años de edad-hará un estreno secreto en cines junto a The Life of a Showgirl.

El lanzamiento del nuevo álbum de Taylor Swift también vendrá acompañado con regreso de la cantante a las salas de cine.

El medio The Hollywood Reporter reveló que junto con el disco a The Life of a Showgirl, también habrá un estreno secreto en cines de Taylor Swift.

The Life of a Showgirl se lanzará el viernes 3 de octubre de 2025 y el evento fílmico de Taylor Swift llegaría en ese mismo fin de semana.

El estreno de Taylor Swift buscaría a replicar lo que hizo con la película The Eras Tour, cinta de conciertos que se convirtió en la más taquillera a nivel mundial.

En ese momento, Taylor Swift y su equipo tomó la determinación de financiar el proyecto, asociándose con AMC Theatres.

¿De qué tratará el estreno secreto en cines de Taylor Swift que llega junto a The Life of a Showgirl?

Hasta el momento, no sabe de qué tratará el estreno secreto en cines de Taylor Swift que llega junto a The Life of a Showgirl, el proyecto se ha mantenido bastante hermético.

Tampoco se conoce quién dirigirá el proyecto, aunque existen posibilidades que Taylor Swift sea la responsable de la cinta secreta.

No hay que olvidar que la cantante estuvo como directora del documental “Folklore: The Long Pond Studio Sessions" de 2020.

Otro claro candidato sería Sam Wrench, de 34 años de edad, quien se encargó de la película The Eras Tour en el 2023.

Como se mencionó, The Eras Tour la película la rompió y por eso hay altas posibilidades de repetir la fórmula con el estreno secreto.