Hoy 19 de septiembre, Taylor Swift -33 años- ha liberado varios puzzles en Google para promocionar su salida de 1989 (Taylor’s Version) y las canciones From the Vault pero ¿qué significa?

Los fans de Taylor Swift se han emocionado luego de descubrir que en Google aparecen una serie de acertijos y pistas a resolver.

Esto para encontrar los nombres de las canciones de la próxima regrabación de Taylor Swift: 1989 (Taylor’s Version) que sale el próximo 27 de octubre.

The Eras Tour de Taylor Swift en Cinépolis: Ya hay precio de boletos, pero se cae página en la preventa

Pero muchos que no son fans de Taylor Swift se preguntan qué significa el Taylor’s Version y porqué está relanzando sus discos pasados una vez más, pero en su versión.

En 2018 , Big Machine Records, ex disquera de Taylor Swift, decidió vender sin el consentimiento de la cantante sus 6 primeros álbumes sin su consentimiento.

Esto hizo que Taylor Swift tuviera que regrabar sus primeros 6 álbumes, los cuales llevan entre paréntesis “Taylor’s Version”, lo cual significa que ahora le pertenecen íntegramente.

Todo por un total de 300 millones de dólares (5 mil 125 millones 530 mil pesos) al manager de varios artistas, Scooter Braun -42 años-.

Y sin posibilidad de negociar la venta, Taylor Swift decidió volver a grabar sus primeros seis álbumes para poder tener el control total de la música que lanzó desde el debut de su carrera.

“Scooter me ha despojado del trabajo de mi vida, que no se me dio la oportunidad de comprar. Música que escribí en el piso de mi habitación y videos que soñé y pagué con el dinero que gané tocando en bares, luego clubes, luego arenas y luego estadios”

Taylor Swift