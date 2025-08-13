En medio del estreno de su nuevo álbum, Taylor Swift fue la invitada especial del podcast New Heights de Travis Kelce.

La participación de Taylor Swift -de 35 años de edad- generó grandes expectativas por parte de sus fans.

Quienes esperan que la cantante revele detalles de su nueva era The Life of a Showgirl.

Jason Kelce, hermano de Travis Kelce, da una calurosa bienvenida a Taylor Swift en New Heights

Taylor Swift fue recibida con mucho amor en el podcast New Heights por parte de Jason Kelce, hermano de su novio Travis Kelce.

Jason Kelce destacó la gran trayectoria de Taylor Swift dentro de la industria musical.

Como el animador por excelencia que es, enumeró las hazañas históricas de Taylor Swift, desde premios Grammy hasta hitos de streaming.

Taylor Swift fue la más sorprendida por la expresiva bienvenida de Jason Kelce.

Taylor Swift en New Heights de Travis Kelce (Tomada de video)

Taylor Swift rompe en llanto tras hablar del impacto de su música en New Heights

Taylor Swift se sinceró en el podcast New Heights de Travis Kelce tras hablar sobre su música, álbumes y su reciente gira The Eras Tour.

La cantante se mostró vulnerable al confesar sobre el gran impacto que ha causado su álbumes y cómo su familia ha sido parte de su vida.

“No lo puedo creer”, expresó Taylor Swift en New Heights.

Taylor Swift se mostró conmovida al hablar de su trayectoria musical junto a su pareja Travis Kelce.