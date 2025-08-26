Taylor Swift, una de las artistas más escuchadas a nivel global, se casará con Travis Kelce, jugador de los Kansas City Chiefs.

¿Quién es Taylor Swift?

A lo largo de su legendario ascenso a la fama, Taylor Swift ha tenido el gran apoyo por parte de su familia:

Andres Swift, mamá de Taylor Swift

Scott Swift, papá de Taylor Swift

Austin Swift, hermano de Taylor Swift

Marjorie Finlay, abuela materna de Taylor Swift

En más de una ocasión, Taylor Swift ha hablado sobre cómo el amor de su familia la ha guiado, por lo que les agradece los sacrificios que han hecho por ella.

El talento musical de Taylor Swift fue hereditario, ya que su abuela materna fue una famosa cantante de ópera y estrella de televisión.

Marjorie Finlay murió en 2003 y Taylor Swift ha hecho referencias a su abuela a lo largo de su carrera, como la canción “Marjorie”.

¿Qué edad tiene Taylor Swift?

Taylor Swift nació un 13 de diciembre de 1989, y en la actualidad tiene 35 años de edad.

¿Quién es la pareja de Taylor Swift?

Taylor Swift ha tenido romances que marcaron su vida y su música:

Joe Jonas, de 36 años de edad

Taylor Lautner, de 33 años de edad

John Mayer, de 47 años de edad

Jake Gyllenhaal, de 44 años de edad

Conor Kennedy, de 31 años de edad

Harry Styles, de 31 años de edad

Calvin Harris, de 41 años de edad

Tom Hiddleston, de 44 años de edad

Joe Alwyn, de 34 años de edad

Matty Healy, de 36 años de edad

Actualmente, Taylor Swift está comprometida con Travis Kelce -de 35 años de edad- a dos años de relación.

¿Qué signo zodiacal es Taylor Swift?

Taylor Swift pertenece al signo zodiacal Sagitario.

¿Cuántos hijos tiene Taylor Swift?

Por el momento, Taylor Swift no tiene hijos.

¿Qué estudió Taylor Swift?

Al comenzar su carrera musical desde muy joven, Taylor Swift no obtuvo una educación tradicional .

Taylor Swift asistió a la preparatoria en Wyomissing, Pensilvania y finalmente se mudó a Nashville, Tennessee, a los 14 años de edad.

Esto para comenzar su carrera musical con la compañía Big Machine Records.

¿En qué ha trabajado Taylor Swift?

Taylor Swift se convirtió en una cantante exitosa con millones de discos vendidos por todo el mundo.

Sus canciones, personalidad y vida privada, influyen en la cultura popular y las noticias.

A lo largo de su trayectoria musical, Taylor Swift ha ganado 14 premios Grammy:

2010: Álbum del Año, Fearless - Mejor Álbum Country, Fearless

2010: Mejor Interpretación Vocal Country Femenina, White Horse

2010: Mejor Canción Country, White Horse

2012: Mejor Interpretación de Country Solista, Mean

2012: Mejor Canción Country, Mean

2023: Mejor Canción Escrita para un Medio Audiovisual, Safe & Sound (con The Civil Wars)

2016: Álbum del Año, 1989

2016: Mejor Álbum Vocal de Pop, 1989

2016: Mejor Videoclip, Bad Blood (con Kendrick Lamar)

2021: Álbum del Año, Folklore

2023: Mejor Videoclip, All Too Well: The Short Film

2024: Mejor Álbum de Vocal Pop, Midnights

2024: Álbum del Año, Midnights

En 2023, Taylor Swift fue nombrada la artista más reproducida de Spotify.

En 2024, el Eras Tour batió el récord de la gira de conciertos con mayor recaudación.

Taylor Swift anuncia su compromiso con Travis Kelce

El internet colapsó luego de que Taylor Swift anunciara su compromiso con Travis Kelce.

La estrella estadounidense recurrió a su cuenta de Instagram para compartir la feliz noticia.

Taylor Swift y Travis Kelce publicaron una serie de fotos románticas mostrando el anillo de compromiso.