Taylor Swift -de 35 años de edad- vuelve a ser tendencia tras revelar su próximo álbum, The Life of a Showgirl; tanto, que incluso Google se sumó a la celebración.

Durante todo el 13 de agosto, día en el que Taylor Swift anunció su álbum, Google tiene una integración interesante alrededor de The Life of a Showgirl.

¿Qué pasa si buscas Taylor Swift en Google el 13 de agosto?

Para descubrir esta activación o easter egg, lo único que debes de hacer es escribir Taylor Swift en el buscador de Google, lo que liberará confeti naranja.

Taylor Swift en Google (Especial)

Además, también se verá un corazón del mismo color y la frase And, baby, that’s show business for you (Bebé, ese el mundo del espectáculo).

Cada que presiones el corazón se liberará más confeti naranja en la pantalla.

Esta activación se mantendrá, siempre y cuando no salgas de la página de Taylor Swift en Google.

Asimismo, podrás compartir la experiencia en tus redes sociales para sumarte al festejo, el cual era esperado por fans en todo el mundo.

Con esto, el popular buscador de internet celebra a la cantante, así como a su nueva etapa con este álbum inédito, el cual promete ser un éxito total.

Taylor Swift (MATT WINKELMEYER / Getty Images via AFP)

Google podría haber dado una pista de la nueva canción de Taylor Swift

Fans de Taylor Swift agradecieron la activación en Google, además de que creen que esta tiene un secreto detrás, posiblemente una referencia a su nueva canción.

Consideran que la frase que aparece en el corazón forma parte de una canción de The Life of a Showgirl de Taylor Swift, posiblemente del primer sencillo.

Obviamente, en este momento es difícil afirmar si hay un mensaje oculto en Google, o solo es un elemento extra sin nada que ver con la futura producción de la cantante.

Habrá que esperar un poco más para tener una certeza, aún así no dudamos que las teorías sigan hasta el lanzamiento del álbum.

The Life of a Showgirl, el álbum de Taylor Swift, estará disponible a nivel mundial el 3 de octubre de 2025.