¿Taylor Swift en México 2026? Ante la inminente salida de su nuevo disco The Life of a Showgirl, los fans creen que la cantante de 35 años de edad podría regresar a CDMX a finales de ese año.

Y es que después de más de 10 años de espera, Taylor Swift dio una serie de conciertos en agosto del 2023 por primera vez en México; y ahora se espera regrese para 2026.

¿Por qué los swifties creen que Taylor Swift estará en México en 2026?

Tras el anuncio del nuevo disco de Taylor Swift, The Life of a Showgirl, los swifties mexicanos tienen la esperanza de que regrese con una nueva gira a México en 2026.

Pues de acuerdo con las teorías de los fans, Taylor Swift ya está negociando una serie de conciertos para una nueva gira inspirada en su nuevo disco, el cual arrancaría en agosto del 2026.

Taylor Swift tendría una gira en México en 2026 (Especial)

Entre las ciudades que aparentemente Taylor Swift tendría pensado visitar, estaría la CDMX en el Estadio GNP, tal y como ocurrió en 2023.

Se rumora que la producción de los conciertos de Taylor Swift en 2026 estaría a cargo de TAIT Towers y ya se comenzó con la documentación correspondiente para el tour y las negociaciones.

Al iniciar en agosto 2026 la nueva gira de Taylor Swift, se espera que así queden las fechas de acuerdo con los fans:

Sphere Las Vegas - abril 2026

SoFi Stadium - noviembre 2026

México, Estadio GNP Seguros - inicios de diciembre 2026

The Life of a Showgirl, nuevo disco de Taylor Swift (Taylor Swift )

El tour de Taylor Swift estaría ligado a una estética de su nuevo álbum The Life of a Showgirl

Rumores apuntan a que tras el lanzamiento del nuevo disco de Taylor Swift, The Life of a Showgirl, ella comenzará una nueva gira en agosto del 2026.

Y de acuerdo a varios fans, Taylor Swift podría regresar a México a finales del 2026.

De acuerdo a lo que apuntan los rumores, el tour de Taylor Swift estaría inspirado en una estética de cabaret, tal y como se ha visto en las nuevas fotos de su nuevo álbum.

Aunque sería un formato “regular” sin temática en específico, se estaría enfocando en las nuevas canciones de Taylor Swift.

Los planos preliminares solo muestran perímetros, pero el escenario sería mayor comparando las dimensiones con The Eras Tour.

Hay rumores que aseguran que el escenario y formato del tour de Taylor Swift con el disco de The Life of a Showgirl, estaría dividido con una estructura similar al Reputation Tour.