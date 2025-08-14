Durante su participación en el podcast New Heights, Taylor Swift reveló la portada de su doceavo álbum The Life of a Showgirl.

La publicación en Instagram de Taylor Swift -de 35 años de edad- indica que The Life of a Showgirl será lanzado el 3 de octubre de 2025.

Portada de The Life of a Showgirl, doceavo álbum de Taylor Swift

Taylor Swift reveló la portada de su doceavo álbum The Life of a Showgirl durante su participación en el podcast New Heights.

De acuerdo con la publicación de Taylor Swift en Instagram, este nuevo álbum saldrá a la venta el 3 de octubre y contendrá 12 canciones:

The Fathe of Ophelia Elizabeth Taylor Opalite Father Figure Eldest Daughter Ruin the Friendship Actually Romantic Wi$h Li$t Wood Cancelled! Honey The Life of a Showgirl ft. Sabrina Carpenter

The Life of a Showgirl cuenta con una colaboración con Sabrina Carpenter, de 26 años de edad.

Este proyecto retrata lo que la cantante estuvo viviendo detrás de escenas durante The Eras Tour por Europa, una experiencia que describió como “exuberante, electrificante y brillante”.

Asimismo, aseguró Taylor Swift en el podcast de su novio Travis Kelce -de 35 años de edad- este álbum sería el de mayor calidad en su carrera.

Además, en sintonía con la identidad de esta nueva era, el vinilo de The Life of a Showgirl de Taylor Swift es de color naranja con brillos.

The Life of a Showgirl de Taylor Swift ya está en preventa

Actualmente, The Life of a Showgirl está disponible para su preventa a través de la página web de Taylor Swift con precios de:

Portofino Orange Gliter Vinil: 558.85 pesos

CD con Póster (4 versiones): 242.06 pesos

Cassette: 372.51 pesos

Las versiones del CD de The Life of a Showgirl son:

Sweat and Vanilla Perfume

It’s Frightening

It’s Rapturous

It’s Beautiful

A lo que cabe mencionar, el Vinil y Cassette de Taylor Swift son exclusivamente de la versión The Life of a Showgirl: Sweat and Vanilla Perfume.