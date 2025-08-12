Luego de que Taylor Swift de 35 años de edad, anunciara su nuevo disco The Life of a Showgirl, los swifties han reaccionado con memes ante este inesperado evento.
El pasado 11 de agosto, alrededor de las 10:00 pm hora de México (12:00 pm del 12 de agosto ET), Taylor Swift anunció la salida de su nuevo disco: The Life of a Showgirl.
Los swifties reaccionan con memes ante el anuncio del nuevo disco de Taylor Swift
Tal y como se dijo, Taylor Swift anunció la salida de su nuevo disco: The Life of a Showgirl, el cual aún no tiene fecha de salida oficial y la portada del disco aún no ha sido revelada.
Pues el nombre del disco se anunció tanto en su sitio web oficial como en el podcast de su novio Travis Kelce de 35 años de edad.
Y como era de esperarse, los fans de Taylor Swift o swifties ya reaccionaron con memes ante el anuncio del doceavo disco de estudio de la cantante.
Pues muchos se han quedado sorprendidos al no haber indicios de que Taylor Swift fuera a anunciar algún disco nuevo.
Otros también se han sorprendido, especialmente porque en esta ocasión no hubo teorías conspirativas sobre si es que Taylor Swift iba o no a anunciar algo.
Fans de Taylor Swift ya quieren saber más detalles del nuevo disco
Tras anunciarse el título del nuevo disco de Taylor Swift: The Life of a Showgirl, los fans han reaccionado con memes y colocando en tendencia todo lo relacionado al nuevo álbum y a la cantante.
Pues el anuncio de su nuevo disco lo hizo de manera sorpresiva en el podcast de los hermanos Kelce.
Sin embargo, esto solo ha aumentado la emoción entre los fans quienes ya quieren sabe todo del nuevo disco de Taylor Swift como:
- Nombre y número de canciones
- Colaboraciones
- Fecha de lanzamiento
- Portada y arte oficial
De momento, el disco de The Life of a Showgirl se encuentra en preventa en el sitio de Taylor Swift, aunque no hay una fecha de salida oficial.
No obstante, de acuerdo al sitio, The Life of a Showgirl comenzará a enviarse a todos aquellos que lo adquieran a partir del próximo 13 de octubre del 2025.