The Life of a Showgirl de Taylor Swift de 35 años de edad, es el nuevo disco que se anunció el pasado 11 de agosto en México, y este 12 de agosto en Estados Unidos, por lo que te decimos detalles como:
- Precio del nuevo disco The Life of a Showgirl de Taylor Swift
- ¿Dónde conseguir el nuevo disco The Life of a Showgirl de Taylor Swift?
Este es el precio del nuevo disco The Life of a Showgirl de Taylor Swift
Tal y como se reveló, a través de su sitio web y en el podcast de su novio Travis Kelce de 35 años de edad, el nombre del nuevo disco de Taylor Swift: The Life of a Showgirl.
Este disco, aunque aún no tiene fecha de salida oficial, ya se encuentra disponible en preventa en el sitio de Taylor Swift y además, también puede conseguirse en México.
El precio de The Life of a Showgirl de Taylor Swift es de:
- Vinilo de The Life of a Showgirl de Taylor Swift en naranja translúcido con brillantina dorada - 800 pesos
- CD y Poster de The Life of a Showgirl de Taylor Swift - 375 pesos
- Cassette de The Life of a Showgirl de Taylor Swift - 450 pesos
¿Dónde conseguir el nuevo disco The Life of a Showgirl de Taylor Swift?
El nuevo disco de The Life of a Showgirl de Taylor Swift, ya se encuentra disponible en preventa en su página web, pero ¿cómo se puede conseguir en México?
En el caso de México, The Life of a Showgirl de Taylor Swift puede conseguirse en la página de Universal Music: udiscover.mx.
De acuerdo a las especificaciones, The Life of a Showgirl de Taylor Swift, los discos que se pidan se enviarán antes el 13 de octubre, por lo que es probable que en esos días sea el lanzamiento oficial de su nuevo álbum de estudio.
Pues se aclara que esta no es la fecha de lanzamiento oficial, y esta se anunciará posteriormente más adelante.
Al igual que el arte y portadas de The Life of a Showgirl de Taylor Swift, las cuales de momento permanecen en incógnita.
Pues solo se ve un cuadro color verde con un candado en color naranja, pues se adelantó que estos serían los colores predominantes de The Life of a Showgirl de Taylor Swift.
El disco de The Life of a Showgirl de Taylor Swift, se enviará a través de esta página para quienes usen una dirección de facturación y envío en México.