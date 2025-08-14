¿Quién es Ofelia en Hamlet? Este personaje habría inspirado a Taylor Swift para la portada de su nuevo disco: The Life of a Showgirl, así como la primera canción de su álbum.

Pues el pasado 13 de agosto, Taylor Swift de 35 años de edad estuvo en el podcast de su novio Travis Kelce de 35 años de edad, junto a su hermano Jason Kelce de 37 años de edad, en donde reveló detalles de The Life of a Showgirl.

La portada de The Life of a Showgirl y la primera canción del disco de Taylor Swift, hacen referencia a Ofelia de Hamlet

Durante el el podcast de New Heights de Travis Kelce, Taylor Swift reveló su nuevo disco llamado The Life of a Showgirl, y mostró la portada principal así como las variantes y la lista de canciones.

La primera canción de The Life of a Showgirl, el nuevo disco de Taylor Swift se llama ‘The fate of Ophelia’, quien es un personaje de la obra de teatro Hamlet de William Shakespeare.

El Track 1 de #TheLifeOfAShowgirl se llama “The fate of Ophelia”. Ofelia es un personaje de Hamlet, un personaje sumiso ante las figuras masculinas en su vida: Su Padre, su hermano y también a Hamlet.



Su historia está marcada por elementos claves:



•Manipulación familiar:… pic.twitter.com/ImRvtLcnDb — Meredith Gay 🛋️✨ (@MerGarza) August 14, 2025

La portada de The Life of a Showgirl de Taylor Swift, la muestra en el agua, mientras su su rostro sobresale; está vestida de una forma que simula a la vida nocturna en cabarets, haciendo referencia al título de su disco.

Sin embargo, esta pose e imagen del disco de Taylor Swift hace referencia a la pintura de John Everett Millais, realizada entre 1851 y 1852.

En ella representa a Ofelia de Hamlet, obra de Shakespeare, en donde se le ve flotando en un río antes de ahogarse.

La pintura se caracteriza por su realismo, flores simbólicas y una atmósfera melancólica que envuelve a la muerte de Ofelia.

so…..Ophelia dies in Act 4, Scene 7 in Hamlet & Taylor referenced the number 47 twice in that podcast… pic.twitter.com/5UI0yFcsXV — kaia❤️‍🔥 (@kaiamal13) August 14, 2025

¿Qué representa Ofelia en Hamlet?

The Life of a Showgirl de Taylor Swift fue presentado el pasado 13 de agosto en el podcast de los hermanos Kelce, en donde reveló la portada, canciones y variantes del disco.

Pero la primera portada así como la primera canción de The Life of a Showgirl de Taylor Swift, hacen referencia al personaje de Ofelia de Hamlet.

Se sabe que Ofelia es un personaje que tiene una vida trágica en la obra de Shakespeare, cuya vida estuvo marcada por la manipulación de figuras masculinas:

Su padre Polonio

Su hermano Laertes

El príncipe Hamlet

Ofelia vivió manipulación familiar ya que su padre la utiliza para espiar a Hamlet; pero es por esta razón que su relación con él se vuelve ambigua y dolorosa pues en su locura, real o fingida, la rechaza y la hiere verbalmente.

Tras el asesinato del padre de Ofelia a manos de Hamlet, sufre un colapso emocional y mental que se expresan en canciones cargadas de simbolismo sexual y fúnebres.

Finalmente, Ofelia muere ahogada y en la obra de Hamlet se sugiere que pudo ser suicidio o un accidente.

Ofelia representa en Hamlet la inocencia, la fragilidad y la pureza, pero también es víctima de manipulaciones y tragedias; su historia está marcada por la locura y la muerte.

En el podcast de Travis Kelce, Taylor Swift no dejaba de repetir el número 47, se sabe que el personaje de Ofelia muere en el acto 4, escena 7 de Hamlet por lo que los fans tienen la teoría de que significa algo más.