¿Qué revelará Taylor Swift hoy 18 de agosto? En su cuenta oficial apareció una cuenta regresiva y los fans ya están especulando.

Este 18 de agosto apareció en la página web de Taylor Swift de 35 años de edad, una nueva cuenta regresiva pero ¿de qué se trata?

Taylor Swift reveló esto en su cuenta regresiva tras anunciar su disco The Life of a Showgirl

El pasado 12 de agosto, Taylor Swift reveló en el podcast de su novio Travis Kelce, su nuevo disco llamado The Life of a Showgirl; hoy 18 de agosto, una nueva cuenta regresiva apareció.

Anuncio de Taylor Swift sobre The Life of a Showgirl (Taylor Swift)

Pero ¿qué reveló Taylor Swift con su cuenta regresiva? Si bien muchos fans esperaban que fuera el primer sencillo de The Life of a Showgirl o incluso nueva mercancía, al final el anuncio resultó en dos nuevos vinilos.

The Life of a Showgirl contará con otras dos nuevas variantes de vinilos, cuyas fotos ya reveló Taylor Swift y sus colores serán verde y morado.

Y aunque no era lo que muchos fans esperaban que fuera algún anuncio diferente como otro disco, nuevas canciones o el primer sencillo, las nuevas variantes de The Life of a Showgirl han emocionado a todos.

The Life of a Showgirl de Taylor Swift saldrá el 3 de octubre

El pasado 12 de agosto, Taylor Swift anunció su doceavo disco de estudio llamado The Life of a Showgirl, el cual estará disponible hasta el 3 de octubre.

Y justo este 18 de enero se revelaron dos nuevas variantes de vinilos de The Life of a Showgirl, lo cual emocionó a los fans de Taylor Swift.

De momento habrá que esperar hasta entonces para conocer las nuevas canciones de Taylor Swift, el nuevo estilo musical que le imprimió y demás detalles que tienen a todos sus fans impacientes.