Taylor Swift -33 años- acaba de ser nombrada Persona del Año 2023 y para celebrarlo te decimos 11 canciones que puedes dedicar a una amiga muy querida.

Y es que es de saberse que de acuerdo con los swifties -fans de Taylor Swift-, la cantante tiene una canción para toda ocasión y sí, también para dedicar a una amiga muy querida.

Pues Taylor Swift no solo escribe canciones de amor o desamor, sino también ha escrito canciones que hablan sobre las amistades.

Es por eso que si quieres dedicar una canción a una amiga muy querida de Taylor Swift, aquí te dejamos estas 11 opciones.

¿Qué canciones de Taylor Swift puedo dedicar a una amiga?

Como es sabido, Taylor Swift cuenta con un amplio repertorio de discos, sencillos y nuevas canciones dentro de sus regrabaciones.

Muchas de las cuales hablan sobre la amistad, es por eso que te decimos qué canciones de Taylor Swift puedes dedicar a una amiga muy querida:

Dorothea - Evermore (2020) Is Nice To Have a Friend - Lover (2019) Your Own Your Own, Kid - Midnights (2022) Long Live (Taylor’s Version) - Speak Now (Taylor’s Version) (2023) Stay, stay, stay (Taylor’s Version) - Red (Taylor’s Version) (2022) Forever Winter (Taylor’s Version) (From The Vault) - Red (Taylor’s Version) (2022) I’m Only Me When I’m With You - Taylor Swift (2007) New Year’s Day - Reputation (2017) Seven - Folklore (2020) 22 (Taylor’s Version) - Red (Taylor’s Version) (2022) When Emma Falls in Love (Taylor’s Version) (From the Vault) - Speak Now (Taylor’s Version) (2023)

Taylor Swift en Buenos Aires, Argentina con The Eras Tour (Natacha Pisarenko / AP Photo / AP)

Dorothea - Evermore (2020)

Dorothea es la canción número ocho del noveno disco de Taylor Swift, ‘Evermore’, el cual fue lanzado en 2020 durante la pandemia.

En la canción Dorothea de Taylor Swift, habla sobre honrar una amistad que por algún motivo término, pero lo echa de menos y destacan los recuerdos de todo lo que vivieron juntas.

Cabe destacar que esta canción que escribió Taylor Swift, la hizo inspirada en su amistad con Selena Gomez -31 años-.

Is Nice To Have a Friend - Lover (2019)

Is Nice To Have a Friend viene en el álbum Lover de Taylor Swift, en donde cuenta la historia de amistad de unos niños que, al final se enamoran.

Sin embargo, esta canción de Taylor Swift también reflexiona sobre la amistad y la infancia en donde agradeces el tener a esa persona en tu vida, más allá de una relación amorosa.

Your Own Your Own, Kid - Midnights (2022)

Si bien Your Own Your Own, Kid de Taylor Swift habla sobre las dificultades y triunfos que la propia Taylor Swift ha tenido que atravesar a lo largo de su vida, los fans lo han tomado como un himno.

Y no solamente por la línea en donde habla de los brazaletes de la amistad, sino porque es una canción que da ánimos a quien la escucha al hablar sobre autosuperación, resiliencia y anteponerse a las dificultades que se presenten.

Long Live (Taylor’s Version) - Speak Now (Taylor’s Version) (2023)

Long Live es una de las canciones preferidas de Taylor Swift, pues está compuesta nada más y nada menos que para sus fans: los swifties.

Pero esta canción de Taylor Swift que puede dedicarse a una amiga muy querida, también habla sobre las cosas que han vivido juntas y sobre las memorias y recuerdos que han creado y no quieren perder.

Stay, stay, stay (Taylor’s Version) - Red (Taylor’s Version) (2022)

Stay, stay, stay de Taylor Swift viene en su álbum Red en donde si bien a primera instancia podría revelarse que habla sobre una relación de pareja, también puede dedicarse a una amiga.

Pues en la letra habla sobre agradecer que esa persona se quede contigo a pesar de las peleas, dificultades y el caracter difícil de la otra persona.

Forever Winter (Taylor’s Version) (From The Vault) - Red (Taylor’s Version) (2022)

Esta canción de Taylor Swift es una From The Vault, es decir que al momento de lanzar el disco en 2012, se excluyó de la versión original.

Sin embargo, para 2022 cuando Taylor Swift lanzó su regrabación, se incluyó y se convirtió en una de las canciones favoritas de sus fans.

Pues habla de los problemas que una persona está pasando, especialmente hablando de su salud mental y habla que, a pesar de eso, la otra persona no va abandonarlo y se quedará a pesar de todo.

I’m Only Me When I’m With You - Taylor Swift (2007)

En su álbum debut Taylor Swift, se encuentra la canción I’m Only Me When I’m With You, la cual precisamente habla de cuando puedes ser tú con esa persona y, en específico, habla sobre su mejor amiga de la infancia, Abigail.

Al mismo tiempo, esta canción escrita por Taylor Swift habla sobre sus relaciones familiares y amistades en esta etapa de su vida.

New Year’s Day - Reputation (2017)

Si bien también esta canción de Taylor Swift, New Year’s Day del álbum Reputation habla sobre el miedo a perder una persona en el ámbito amoroso, también se puede interpretar sobre relaciones de amistad.

Pues habla sobre su miedo a que la otra persona se convierta en un extraño dejándola solo con los recuerdos que han creado juntos; es por eso que esta canción habla sobre mantener a las personas que debemos conservar en nuestra vida.

Seven - Folklore (2020)

Una de las canciones que hablan sobre la amistad pura de Taylor Swift, sin duda alguna es Seven de su álbum Folklore.

En Seven relata sobre sus vivencias con una amistad durante su infancia, las tardes de juego y estancia en su casa.

Sin embargo, esta canción de Taylor Swift, además de dar una retrospectiva de cuando ella tenía 7 en comparación de su actual edad de 30 años.

Esta canción habla sobre la añoranza de una amistad, Taylor Swift intenta comprender la violencia doméstica que su amiga vivía en ese entonces.

22 (Taylor’s Version) - Red (Taylor’s Version) (2022)

Una canción más divertida y que habla sobre la diversión, la libertad y la alegría de ser joven y compartir este momento con tus amigos.

Esta es una de las canciones más icónicas de Taylor Swift cuando recién comenzaba a hacer su transición del country al pop.

When Emma Falls in Love (Taylor’s Version) (From the Vault) - Speak Now (Taylor’s Version) (2023)

When Emma Falls in Love (Taylor’s Version) (From the Vault), también fue una de las canciones descartadas cuando se lanzó Speak Now en 2010.

Y tal y como confesó Taylor Swift, esta canción se la escribió a una de sus mejores amigas: Emma Stone -35 años-.

Pues habla de la manera en como Emma sabe amar y cómo cualquier persona que decidiera estar con ella, sería muy afortunado.

Esta canción de Taylor Swift es una oda a la amistad que mantiene con Emma y sobre cómo la admira.