Taylor Swift de 35 años de edad, anunció sorpresivamente su nuevo disco que se espera, salga en los próximos meses del 2025, por lo que te daremos detalles, si es que ya están, de:

Título del nuevo disco de Taylor Swift

Nombre de las canciones del nuevo disco de Taylor Swift

Colaboraciones del nuevo disco de Taylor Swift

Fecha de lanzamiento del nuevo disco de Taylor Swift

¿Cómo se llama el nuevo disco de Taylor Swift en 2025?

El pasado 11 de agosto en punto de las 10:00 pm hora de México, Taylor Swift anunció a través de su página en línea su nuevo disco.

El nombre del nuevo disco de Taylor Swift es ‘The Life of a Showgirl’, mismo que ella reveló en un adelanto del podcast de su novio Travis Kelce de 35 años de edad, junto a su hermano Jason Kelce de 37 años de edad.

Se espera que este miércoles 12 de agosto, se den más detalles de ‘The Life of a Showgirl’, el nuevo disco de Taylor Swift que se espera se lance en estos meses del 2025.

Sin embargo, cabe destacar que de momento, la portada del nuevo disco de Taylor Swift no ha sido revelada, únicamente los colores que predominarán en el álbum: naranja y verde.

Posted at 12:12 on the 12th. ❤️‍🔥 Tay’s 12th album is called…………



pre pre-order now at https://t.co/oGYV230otf pic.twitter.com/gUAIEEDZmm — New Heights (@newheightshow) August 12, 2025

¿Ya hay nombre de las canciones de Taylor Swift para su nuevo disco de 2025?

Tras anunciarse el nuevo disco de Taylor Swift, el secretismo de este aún se mantiene pues solamente se reveló el nombre del doceavo álbum de estudio de la cantante: The Life of a Showgirl.

Sin embargo, aún se desconoce el nombre de las canciones y cuántas habrá; aunque de acuerdo a varias teorías de los fans, es posible que haya un disco doble como hubo con The Tortured Poets Department.

Incluso hay supuestas filtraciones de las canciones que ya circulan en redes sociales; sin embargo, nada es oficial.

Además, Taylor Swift hizo una lista de canciones en Spotify bajo el título de “Ah, baby, that’s show business for you”, el cual aseguran es parte de alguna de las canciones de su nuevo disco.

Supuesta filtración de canciones del nuevo disco de Taylor Swift: The Life of a Showgirl (Especial)

¿Qué colaboraciones tendrá el nuevo disco de Taylor Swift?

Si bien del nuevo disco de Taylor Swift solo se conoce el título: The Life of a Showgirl, hay rumores de posibles colaboraciones en él.

Y el que suena más fuerte es el de Sabrina Carpenter, la cual de acuerdo a supuestas filtraciones y teorías de fans, el nombre de la canción que tendría con Taylor Swift es una homónima al disco.

Aunque de momento no hay nada confirmado, por lo que habrá que esperar a la fecha de lanzamiento oficial y a las pistas que vaya dejando Taylor Swift, como es su costumbre hacia sus fans.

The Life of a Showgirl, nuevo disco de Taylor Swift (Taylor Swift)

¿Cuándo sale el nuevo disco de Taylor Swift?

Si bien no hay una fecha oficial para el lanzamiento de The Life of a Showgirl, el nuevo disco de Taylor Swift, hay algunas pistas en su página oficial.

Pues se puede pre ordenar el nuevo disco en vinilo del nuevo álbum de Taylor Swift, el cual de acuerdo a la descripción, sus envíos comenzarán el próximo 13 de octubre del 2025.

Aunque más abajo en la descripción, se asegura que esa no es la fecha oficial y esta será próximamente anunciada.

De igual forma, en la descripción se revela que también habrá una fecha de revelación de la portada del nuevo disco de Taylor Swift.

Así que habrá que esperar más información y detalles para el nuevo disco de Taylor Swift, The Life of a Showgirl que se espera se lance en los próximos meses del 2025.