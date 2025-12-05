Luis Miguel -de 55 años de edad- publicó una foto en X con Dua Lipa y encendió las redes.

El último concierto de Dua Lipa -de 30 años de edad- está cerca y muchos quieren saber cuál es la canción sorpresa, a lo que Luis Miguel respondió.

Luis Miguel encendió las redes tras compartir una foto con Dua Lipa

El pasado 3 de diciembre, Luis Miguel compartió un montaje donde se le ve junto a Dua Lipa.

El cantante no colocó descripción en la imagen, pero en cuestión de minutos obtuvo más de un millón de likes.

Luis Miguel comparte foto con Dua Lipa en X y causa furor (X/@LMXLM)

Los fans de Luis Miguel y Dua Lipa se emocionaron por la publicación, incluso pidieron que colaboraran.

Otros creen que Luis Miguel compartió esta imagen para agradecer a Dua Lipa por cantar su versión de Bésame Mucho —de la compositora Consuelo Velázquez— en su primer concierto.

“Nada descabellado, suena posible, una canción nueva” y “Por favor, hagan dueto juntos”, fueron algunos de los comentarios.

¿Dua Lipa cantará con Luis Miguel en el Estadio GNP Seguros?

El último concierto de Dua Lipa en el Estadio GNP Seguros será el 5 de diciembre y muchos esperan con ansias la canción sorpresa con la que cerrará.

Tras la publicación de Luis Miguel, muchos esperan que Dua Lipa cante una canción del intérprete.

Otros tienen la esperanza de que Luis Miguel cante con Dua Lipa, como lo hizo con Fher de Maná.

Sin embargo, esta última opción es poco probable, ya que Luis Miguel no ha hecho colaboraciones arriba del escenario en varios años.

Por lo pronto, los fans de Luis Miguel celebraron que esté actualizado sobre la música actual y sus ídolos, como Dua Lipa.