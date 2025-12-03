Captan a Samuel García y Jorge Álvarez Máynez cenando en la taquería la Dua, de Dua Lipa en CDMX mientras está de visita en México para su gira de conciertos de su tour Radical Optimism.

Samuel García y Jorge Álvarez Máynez cenan en la taquería de Dua Lipa en CDMX

El gobernador de Nuevo León, Samuel García y el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, fueron captados juntos mientras disfrutaban de una cena en la taquería La Dua, la cual fue instalada durante la visita de Dua Lipa en CDMX.

#Ahora🌮🔴I Captan al gobernador de Nuevo León, Samuel García (@samuel_garcias), comiendo en “La Dua”, la taquería temporal de Dua Lipa (@DUALIPA) 🎤en la #CDMX, abierta por pocos días como parte de su gira #RadicalOptimismTourMéxico



En videos y fotos que ya inundan las redes sociales, se puede ver como Samuel García y Jorge Álvarez Máynez están disfrutando de los tacos de Dua Lipa en CDMX, disfrutando del menú de La Dua por 249 pesos que incluye:

1 Taco Houdini (chicharrón en salsa verde)

1 Taco María (arrachera)

1 Taco Radical Optimism (barbacoa de res con queso)

1 Consomé

Agua de pepino con limón, cerveza o una margarita de tequila con limón

Es decir que Samuel García y Jorge Álvarez Máynez disfrutaron de dicho menú el pasado 2 de diciembre durante su visita en la CDMX.

Samuel García y Jorge Álvarez Máynez comen tacos en la taquería de Dua Lipa en CDMX (Especial)

Cabe mencionar que la taquería La Dua solamente estará durante la estancia de Dua Lipa en CDMX, además requiere de un registro previo ante la alta demanda de los fans de la cantante quien dará tres conciertos en el Estadio GNP Seguros.

Por lo que tanto Samuel García como Jorge Álvarez Máynez, hicieron un espacio en sus agendas de trabajo para conocer la taquería La Dua y también probar el menú temático que hay por la visita de Dua Lipa en CDMX.

Además, ambos políticos aprovecharon también para tomarse fotos y mandar saludos en las redes sociales de quienes se les acercaban mientras ambos se encontraban en la taquería de Dua Lipa en CDMX.