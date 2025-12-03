Dua Lipa se ha presentado con gran éxito en la Estadio GNP de la CDMX, sin embargo se dio a conocer que detuvieron a 19 personas tras el primer show.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México llevaron a cabo un dispositivo de seguridad y vialidad en las inmediaciones del Estadio GNP, en la alcaldía Iztacalco.

SSC informa la detención de 19 personas en el primer concierto de Dua Lipa en la CDMX

La noche del 1 de diciembre se llevó a cabo la primera de las tres fechas que Dua Lipa ofrecerá en la Ciudad de México.

Robo en el concierto de Dua Lipa en CDMX (@SSC_CDMX / X )

Como parte de las acciones de vigilancia y control implementadas en eventos masivos, las autoridades implementaron un dispositivo de vialidad, seguridad y contra la reventa en el Estadio GNP.

A través de un comunicado, la SSC informó la detención de 19 personas durante el primer concierto “Radical Optimism Tour” de Dua Lipa en la CDMX:

1 persona por posible robo

5 personas presuntamente por propiciar la reventa de boletos

3 personas por apartar lugares

Sobre la posible reventa de boletos, las autoridades informaron que durante sus recurridos de vigilancia observaron a cinco hombres y a 10 mujeres ofreciendo boletos a precios superiores a los autorizados en la taquilla.

Entre estas personas se encontraba una menor de edad y tres personas con antecedentes por la reventa de entradas.

Las autoridades realizaron un operativo para impedir el estacionamiento prohibido, tras el cual se detuvo a tres personas que apartaban lugares en la vía pública.

Además se reportó la detención de una persona de 32 años de edad señalada como posible responsable de despojar de sus pertenencias a un asistente.

Tras realizarle una revisión, se le encontró una cartera color negro que fue reconocida por el denunciante como de su propiedad.

Autoridades continuarán con operativos en el último concierto de Dua Lipa en la CDMX

La SSC informó que todas las personas emitidas fueron trasladadas ante la autoridad correspondiente para que determine su situación jurídica y la sanción correspondiente.

El dispositivo de seguridad se implementó en las inmediaciones del Estadio GNP con el objetivo de garantizar el orden durante el espectáculo y prevenir incidentes relacionados con la gran afluencia de asistentes.

De acuerdo con las autoridades, este se mantuvo activo hasta el desalojo total del recinto.

Los efectivos de tránsito también contribuyeron agilizando la vialidad en las principales avenidas aledañas al recinto para evitar congestionamientos.

Dua Lipa tiene programada una presentación más en la CDMX el 5 de diciembre, por lo que las autoridades mantendrán los dispositivos de seguridad y vialidad.