Marichelo Puente, actriz, hermana de Anahí y exesposa de Jorge D’Alessio, es conocida por su trabajo en Chiquilladas y el reality Lucky Ladies.

La carrera de Marichelo Puente inició a los 8 años, y ha trabajado en diversos programas de televisión.

¿Quién es Marichelo Puente?

María del Consuelo Puente Portilla nació en la CDMX e inició su carrera como actriz en Chiquilladas.

Marichelo y Jorge D’Alessio anunciaron su separación en abril de 2026 y confirmaron su divorcio un mes después.

Marichelo Puente (Instagram/@macpuente)

¿Qué edad tiene Marichelo Puente?

Marichelo Puente nació el 24 de septiembre de 1973; actualmente tiene 52 años de edad.

¿Quién es el esposo de Marichelo Puente?

Marichelo Puente se ha casado 3 veces:

Eduardo Allende

Arturo García

Jorge D’Alessio

Jorge D'Alessio junto a su esposa Marichelo (@mcpuente / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Marichelo Puente?

Marichelo Puente es Libra.

¿Cuántos hijos tiene Marichelo Puente?

Marichelo Puente es madre de tres:

Ana Paula

Santiago

Patricio

¿Qué estudió Marichelo Puente?

No hay información de la formación académica de Marichelo Puente.

Marichelo Puente (Instagram/@macpuente)

¿En que ha trabajado Marichelo Puente?

Marichelo Puente inició actuando en Chiquilladas, donde compartió escenas con su hermana Anahí.

La actriz participó en telenovelas como:

Atrapada

¡Qué chavas!

Salud, dinero y amor

Nunca te olvidaré

Marichelo Puente se retiró de la actuación por algunos años y retomó su carrera con la obra de teatro Pinocho el musical.

Posteriormente participó en el reality Lucky Ladies; actualmente, Marichelo es activa en redes sociales y colabora con diversas marcas de cuidado de la piel.

Marichelo Puente confirma su divorcio de Jorge D’Alessio

En medio de especulaciones de una posible reconciliación, Marichelo Puente aclaró que se divorció formalmente de Jorge D’Alessio en mayo.

Marichelo Puente tuvo que aclarar su situación sentimental, luego de que se especulara una reconciliación tras un video junto a Jorge D’Alessio donde disfrutaban de un partido de México.

La actriz aclaró que ya se había divorciado de Jorge D’Alessio y mantenía una relación cordial por el bien de sus hijos, pero descartaba que retomaran su relación en el futuro.