Rumores aseguran que Luis Miguel está hospitalizado desde el pasado lunes 11 de mayo en Nueva York, por supuestos problemas cardíacos.

La influencer Chamonic compartió que Luis Miguel fue trasladado al hospital tras presentar diversos malestares.

Reportan que Luis Miguel fue hospitalizado en Nueva York

Según información de Chamonic, fue Paloma Cuevas quien llevó a Luis Miguel al hospital, donde le habría detectado un problema cardíaco.

El cantante lleva cuatro días hospitalizado y hasta el momento no se han dado detalles del estado de salud de Luis Miguel.

Luis Miguel (Agencia México)

Luis Miguel estaría acompañado de su novia en el hospital y está bajo observación médica.

Michelle Salas, hija de Luis Miguel, no se ha manifestado ante el rumor de que el cantante está hospitalizado.

Sin embargo, la noticia sobre la salud de Luis Miguel ha alarmado a sus fans, quienes le han enviados sus mejores deseos.

Luis Miguel ha sido muy reservado sobre su salud y tras su gira en 2023-2024, se notó un cambio físico en el cantante.

La salud de Luis Miguel provoca preocupación entre sus fans

El hermetismo de Luis Miguel sobre su salud ha provocado temores entre sus seguidores, quienes expresan su preocupación por el cantante de 56 años.

La última vez que preocupó la salud de Luis Miguel fue en octubre de 2024, cuando se confirmó que padecía Covid-19 y enfrentaba una neumonía.

Tras varios días convaleciente, Luis Miguel se recuperó y retomó su gira.

Otro problema que ha afectado la salud de Luis Miguel es la tinnitus crónica, la cual le provoca un zumbido constante en el oído.