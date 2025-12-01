El Estadio GNP Seguros de la CDMX se prepara para recibir en conciertos a la cantante británica de 30 años de edad Dua Lipa este 1, 3 y 5 de diciembre.

Así que si eres de los afortunados, esto te interesa, pues te traemos el horario y hora en la que terminan los conciertos del 1, 3 y 5 de diciembre de Dua Lipa en el Estadio GNP Seguros, esto es lo que debes saber:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: 21 temas aproximadamte

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que termina: Alrededor de las 11:00 de la noche

Dua Lipa (@dualipa / Instagram)

El Radical Optimism Tour de Dua Lipa llega al Estadio GNP Seguros este 1, 3 y 5 de diciembre

El mes de diciembre arrancará bien con los conciertos del 1, 3 y 5 de Dua Lipa con su Radical Optimism Tour.

Así que ya tiene todo para disfrutar como se debe de la música en concierto de Dua Lipa, solo recuerda que el Estadio GNP Seguros es el recinto para los conciertos de Zoé, mismo que se ubica en el Viaducto Río de la Piedad sin número de la colonia Granjas México de la alcaldía Iztacalco en la Ciudad de México, CDMX.

Para la llegada de los fans, las vías por transporte público al Estadio GNP Seguros son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Estadio GNP Seguros son Ciudad Deportiva y Puebla, ambas de la Línea 9.

Mientras que en el Metrobús en la Línea 1 bajando en las estaciones Goma, Iztacalco o UPIICSA.