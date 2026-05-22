Luis Miguel habría ingresado a hospital de Nueva York con el apellido de su mamá, Basteri; esto se sabe de su estado de salud.

Trascendió que Luis Miguel había sido hospitalizado el pasado 11 de mayo tras padecer problemas cardíacos.

El cantante no confirmó o desmintió el rumor, pero se sabe que pudo acudir al hospital Monte Sinaí de Nueva York y estuvo acompañado de su novia, Paloma Cuevas.

Luis Miguel se habría registrado en el hospital con el apellido Basteri

Según información del programa El Gordo y la Flaca, Luis Miguel ingresó al hospital Monte Sinaí el pasado lunes por un problema cardíaco.

Luis Miguel se registró como Basteri, omitiendo su apellido paterno, y ha estado acompañado de su novia y una persona de su confianza.

Luis Miguel (Agencia México)

El cantante estaría estable y bajo observación médica, pero se desconoce si ya fue dado de alta.

Por otro lado, medios como la revista Quién aseguran que es falso que Luis Miguel esté hospitalizado y que personas del círculo cercano del cantante nunca estuvo en el hospital.

Hasta el momento, la salud de Luis Miguel siendo un enigma y su hija Michelle Salas tampoco ha mencionado algo sobre su padre.

Luis Miguel es demandado por empleada que trabajó con él más de 25 años

Además de atravesar por posibles problemas de salud, Luis Miguel también enfrenta una demanda por parte de su existente personal.

Edith Sánchez asegura que trabajó con Luis Miguel por más de 25 años y nunca contó con los derechos laborales que determina la ley.

La mujer narra que comenzó a trabajar con Luis Miguel en 1991 y la relación laboral concluyó en 2017, pero el cantante no le pagó el finiquito que le correspondía.

Edith Sánchez narra que Luis Miguel le llegó a decir que la consideraba como “su mamá”, pero ella nunca le creyó y más cuando dejó de pagarle lo que le correspondía por más de dos décadas de trabajo.