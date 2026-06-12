Un video viral puso en la mira a Andie Gago, quien fue confundida con la cantante estadounidense Sabrina Carpenter.

Mexicanos creyeron ver visto a Sabrina Carpenter caminando sobre calzada de Tlalpan, donde pensaron que se está hospedando con motivo del Mundial 2026, inauguración que tuvo lugar en CDMX.

Por lo que en SDPnoticias, te presentamos a Andie Gago.

¿Quién es Andie Gago?

Andie Gago es una cantante nacida en la ciudad de Puebla, México. Su estilo musical se basa en géneros como el pop, dreampop y alternativo.

La antes conocida como Coolestandie, ha sido comparada en distintas ocasiones con Sabrina Carpenter -de 27 años de edad-.

En Instagram la encuentras como AndieGago, plataforma donde la siguen más de 36 mil personas.

Andie Gago (@andiegago / Instagram)

¿Qué edad tiene Andie Gago?

Andie Gago nació el 13 de agosto de 2002. Tiene 23 años de edad.

¿Quién es el esposo de Andie Gago?

Andie Gago no está casada. La cantante actualmente mantiene una relación sentimental con el vocalista de la banda Odisseo, Juan Muñoz.

¿Qué signo zodiacal es Andie Gago?

A Andie Gago la rige el signo zodiacal de Leo.

¿Cuántos hijos tiene Andie Gago?

Andie Gago no tiene hijos.

¿Qué estudió Andie Gago?

Se desconoce el grado de estudios de Andie Gago.

Andie Gago (@andiegago / Instagram)

¿En qué ha trabajado Andie Gago?

Andie Gago se describe autodidacta. Su pasión por la música inició a temprana edad. Comenzó creando melodías desde su habitación basándose en experiencias propias.

Ha sido parte de distintos shows destacando Tecate Pa’l Norte 2024. Así como ha colaborado con artistas como:

Lasso

Bandalos Chinos

Marco Mares

Sabino

Confunden a Andie Gago con Sabrina Carpenter

El pasado 10 de junio, Andie Gago llamó la atención a su paso por calzada de Tlalpan, y no precisamente por el hombre disfrazado de hot dog que caminaba a su lado.

Gente comenzó a mirarla con curiosidad y es que la joven tiene un gran parecido con Sabrina Carpenter.

Andie Gago (@andiegago / Instagram)

Debido a que algunos mexicanos comenzaron a grabarla con ayuda de su celular, la joven cantante disminuyó el paso, lo que permitió que se le acercaran para pedirle una fotografía.

Aquellas selfies y videos comenzaron a circular en redes sociales sobre todo porque el periodista argentino Iñaki Reche, dio fe de que se trataba de la artista estadounidense, quien dijo vino como parte de las actividades de la inauguración del Mundial 2026.

Más tarde, se descubrió que “Sabrina Carpenter en CDMX” era en realidad Andie Gago.

No obstante, hasta el momento, la propia no ha abordado la situación en redes sociales.