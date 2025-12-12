En redes sociales sociales se dio a conocer que la empresa Power Home Remodeling, tuvo como invitados a su posada a Dua Lipa y Blink 182 en el Hotel Moon Palace de Cancún, por lo que te decimos quién es el dueño de dicha empresa, con detalles como:

¿Quién es el dueño de Power Home Remodeling?

Power Home Remodeling es una empresa que fue fundada en 1992 por los primos Jeff y Adam Kaliner en en Chester, Pennsylvania, Estados Unidos.

Se sabe que Power Home Remodeling es la mayor compañía de remodelación exterior de viviendas en Estados Unidos, y cuenta con más de 30 años de experiencia.

“Quest” opera con alrededor de 4 mil empleados con enfoque en ventas, servicio al cliente, remodelaciones y soluciones de energía solar.

¿Qué edad tiene el dueño de Power Home Remodeling?

No se tiene información de la edad de Jeff y Adam Kaliner, dueños de Power Home Remodeling.

¿Tiene pareja el dueño de Power Home Remodeling?

En el caso de Adam Kaliner, se sabe que está casado con una mujer de nombre Lauren.

Pero no hay información sobre el estado civil de Jeff Kaliner, también dueño de Power Home Remodeling.

Jeff Kaliner, dueño de Power Home Remodeling (Power Home Remodeling)

¿Qué signo zodiacal es el dueño de Power Home Remodeling?

Al no saberse la fecha de nacimiento de los primos Jeff y Adam Kaliner, dueños de Power Home Remodeling, no se puede conocer a qué signo del zodiaco pertenecen ambos.

¿El dueño de Power Home Remodeling tiene hijos?

Adam Kaliner tiene tres hijos con su esposa Lauren.

De Jeff Kaliner, se desconoce si tiene hijos.

¿Qué estudió el dueño de Power Home Remodeling?

Adam Kaliner estudió Administración de Empresas por la Escuela de Negocios Robert H. Smith, en la Universidad de Maryland, graduándose en 1992.

Por parte de Jeff Kaliner, se sabe que el estudió en Tulane University, A.B. Freeman School of Business.

Adam Kaliner, dueño de Power Home Remodeling (Power Home Remodeling)

¿En qué ha trabajado el dueño de Power Home Remodeling?

Actualmente, Adam Kaliner es el presidente de Power Home Remodeling Group y participa en la elaboración de los productos de remodelación de la empresa, dando forma al diseño de la estrategia de expansión de Power y su cartera de instalaciones en constante crecimiento, e impulsando iniciativas estratégicas.

En 2010, Adam Kaliner fue nombrado Emprendedor del Año por Ernst & Young.

En el caso de Jeff Kaliner, es el director ejecutivo de Power Home Remodeling Group y él supervisa la dirección general y el crecimiento de la empresa, las iniciativas estratégicas de marketing, las decisiones de expansión regional y el desarrollo de la cultura empresarial.

Jeff Kaliner, dueño de Power Home Remodeling (Power Home Remodeling)

Power Home Remodeling es la empresa detrás del concierto privado de Dua Lipa y Blink 182 en Cancún, México

El espectáculo navideño al que asistió Dua Lipa y Blink 182 en Cancún, México forma parte de la posada anual de la empresa Power Home Remodeling, conocida como “Quest by Power”.

Este es un evento exclusivo reservado para sus empleados y familiares directos, por lo que no hay boletos disponibles para el público general, lo que ha provocado que reciban varias solicitudes de empleo o reservas en el hotel, aunque ninguna asegura el acceso al evento anual.

La posada inició el pasado 10 de diciembre con Blink 182 y cuyos videos ya se han hecho virales en redes sociales, pues muestra a la banda en un escenario playero de acceso restringido.

Posteriormente, este 12 de diciembre se sabe que Dua Lipa estará presente siendo este el acto estelar de “Quest by Power” seguida de shows de Kid Cudi y Kings of Leon.

Se sabe que en ediciones pasadas, han estado artistas de renombre en este evento privado, tales como:

Wiz Khalifa en 2022

Post Malone en 2024

Bruno Mars

Usher

Chance the Rapper

También se ha revelado que “Quest”, la fiesta anual de Navidad que comenzó hace 13 años como una simple fiesta navideña, pero que ha evolucionado en una semana de actividades que incluye:

Conciertos

Instalaciones de arte interactivo

Sesiones de bienestar y hospedaje completo en Cancún

Todo esto es financiado por la misma empresa como un reconocimiento al esfuerzo de su equipo que atrae cerca de 3 mil personas.

Sí, pasó: Blink-182 se presentó en Cancún en Quest by Power, el festival privado de la empresa Power Home Remodeling. Un show especial pensado solo para sus colaboradores… y vaya manera de celebrarlos.



También tocarán Rüfüs Du Sol, Kid Cudi (día 2) y Dua Lipa (día 3). pic.twitter.com/Xz1RvikTxT — tu PUNKCAST favorito (@tuPUNKCASTfav) December 12, 2025