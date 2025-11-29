La cantante británica de 30 años de edad Dua Lipa regresa a México en conciertos este 1, 3 y 5 de diciembre al Estadio GNP Seguros.
Por lo que ya tenemos todo lo que debes saber del setlist de canciones, horario y telonero para los conciertos de Dua Lipa en el Estadio GNP Seguros del 1, 3 y 5 de diciembre:
- Apertura de puertas: 7:00 de la noche
- Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: 21 temas aproximadamente
Posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de Dua Lipa en el Estadio GNP Seguros del 1, 3 y 5 de diciembre
Este 1, 3 y 5 de diciembre la cantante Dua Lipa llega al Estadio GNP Seguros con conciertos que prometen ser inolvidables.
Esto como parte de la gira de conciertos Radical Optimism Tour de Dua Lipa, por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para los shows en el Estadio GNP Seguros sea el siguiente:
- Training Season
- End of an Era
- Break My Heart
- One Kiss
- Whatcha Doing
- Levitating
- These Walls
- Maria
- Physical
- Electricity
- Hallucinate
- Illusion
- Falling Forever
- Happy for You
- Love Again
- Anything for Love
- Be the One
- New Rules
- Dance the Night
- Don’t Start Now
- Houdini