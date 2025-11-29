La cantante británica de 30 años de edad Dua Lipa regresa a México en conciertos este 1, 3 y 5 de diciembre al Estadio GNP Seguros.

Por lo que ya tenemos todo lo que debes saber del setlist de canciones, horario y telonero para los conciertos de Dua Lipa en el Estadio GNP Seguros del 1, 3 y 5 de diciembre:

Apertura de puertas: 7:00 de la noche

Hora del concierto: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: 21 temas aproximadamente

Posibles temas en el setlist de canciones para los conciertos de Dua Lipa en el Estadio GNP Seguros del 1, 3 y 5 de diciembre

Este 1, 3 y 5 de diciembre la cantante Dua Lipa llega al Estadio GNP Seguros con conciertos que prometen ser inolvidables.

Esto como parte de la gira de conciertos Radical Optimism Tour de Dua Lipa, por lo que se espera que los posibles temas en el setlist de canciones para los shows en el Estadio GNP Seguros sea el siguiente: