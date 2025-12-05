Luis Miguel es uno de los cantantes más importantes de la escena musical con más de 40 años de trayectoria artística.

También conocido como el ‘Sol de México’, Luis Miguel es alguien que no necesita presentación gracias a su inigualable voz.

¿Quién es Luis Miguel?

Luis Miguel Gallego Basteri es un cantante y productor nacido en San Juan, Puerto Rico.

Los padres del cantante son el también cantante Luisito Rey y la italiana Marcella Basteri.

Luis Miguel (Alignment Health)

Es precisamente con su madre que Luis Miguel está marcado por uno de los capítulos más turbios de su vida personal.

Y es que Marcella Basteri desapareció misteriosamente el 19 de agosto de 1986 y hasta la actualidad continúa en calidad de desaparecida; cuando esto ocurrió, el cantante tenía 16 años de edad.

Teorías se han forjado durante el paso de los años y en la actualidad, apuntando a que Marcella Basteri escapó, vive escondida o que hasta fue desaparecida por terceros o cometió suicidio.

Su vida y trayectoria le valieron a Luis Miguel su propia bioserie producida por Netflix y que cuenta con tres temporadas que cuentan sus inicios como estrella infantil y su ascenso a la fama.

¿Cuántos años tiene Luis Miguel?

Luis Miguel nació el 19 de abril de 1970; en la actualidad el cantante tiene 55 años de edad.

¿Quién es la esposa de Luis Miguel?

Actualmente, Luis Miguel no está casado, pero sí sostiene una relación desde el 2022 con la diseñadora de modas Paloma Cuevas.

Fue durante el verano de aquel año que medios internacionales reportaban un posible romance entre ambas personalidades.

Pero no fue hasta junio de 2023 que la relación entre Luis Miguel y Paloma Cuevas se hizo pública con ambos siendo captados juntos en Madrid y París.

Luis Miguel y Paloma Cuevas (Especial / Especial)

¿Qué signo zodiacal es Luis Miguel?

De acuerdo con la astrología, el ‘Sol de México’ nació bajo el signo zodiacal de Aries.

¿Quiénes son los hijos de Luis Miguel?

Luis Miguel es padre de tres hijos, todos fruto de sus diferentes relaciones y con fuertes polémicas detrás.

La hija mayor del cantante es la modelo Michelle Salas, quien nació de la relación entre Luis Miguel y Stephanie Salas.

Durante sus primeros años de vida el cantante se negó a reconocer su paternidad de manera pública por lo que, durante años, a padre e hija los marco el distanciamiento.

La relación entre ambos mejoró considerablemente, sobre todo durante el 2023, año en el que Michelle Salas contrajo matrimonio, siendo que medios reportaron la asistencia de Luis Miguel a la ceremonia nupcial.

Michelle Salas y Luis Miguel se fotografían juntos después de varios años (Instagram/@michellesalasb)

Daniel Gallego Arámbula y Miguel Gallego Arámbula son los hijos que Luis Miguel tuvo junto a Aracely Arámbula.

La actriz y cantante mexicana ha denunciado en múltiples ocaciones no solo la ausencia paterna por parte del cantante, sino también la falta de pago en cuanto a la pensión alimenticia.

Este último ha sido motivo de conflicto legal entre Aracely Arámbula y Luis Miguel.

¿Qué estudió Luis Miguel?

Se sabe que Luis Miguel cursó la escuela primaria hasta el quinto año, siendo que de ahí en adelante el ahora cantante continuó su educación con clases privadas.

Luis Miguel no completó sus estudios universitarios, sin embargo su formación musical a temprana edad fue lo que le permitió explotar su talento.

El cantante también ha demostrado la facilidad que tiene para el aprendizaje de idiomas, pues se sabe que habla inglés, italiano y portugués.

Luis Miguel (Agencia México)

¿En qué ha trabajado Luis Miguel?

Como cantante, Luis Miguel cuenta con una discografía bastante completa que abarca desde 1982 hasta el 2017:

Un Sol

Directo al corazón

Decídete

Palabra de honor

Fiebre de amor

Canta la Navidad

Soy como quiero ser

Busca una mujer

20 años

Romance

Aries

Segundo romance

Nada es igual

Romances

Mis boleros favoritos

33

México en la piel

Navidades

Cómplices

Luis Miguel

¡México por siempre!

Por otro lado, Luis Miguel también tuvo oportunidad de explorar la actuación a principios de su carrera como artista con películas como:

Ya nunca más

Siempre en domingo

Fiebre de amor