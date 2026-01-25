Roberto Palazuelos -de 58 años de edad- ya no quiere hablar de Luis Miguel y marca distancia definitiva con el cantante.

Luis Miguel -de 55 años de edad- y Roberto Palazuelos fueron amigos en su juventud, pero se distanciaron tras una supuesta pelea.

Roberto Palazuelos marca su distancia de Luis Miguel y ya no quiere hablar de él

Entre los planes de Roberto Palazuelos está escribir un libro, pero de una vez adelantó que Luis Miguel está vetado en el escrito.

Durante un encuentro con reporteros, Roberto Palazuelos fue cuestionado sobre Luis Miguel y respondió que ya no pensaba decir nada sobre el cantante.

“No me gusta hablar de Micky, la verdad, luego se enoja”, dijo Roberto Palazuelos sobre Luis Miguel.

¡Roberto Palazuelos está ACOSTUMBRADO a los CHISMES! El empresario asegura que no le importa las opiniones de los demás #DePrimeraMano👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/MpffG4PxRl — De Primera Mano (@deprimeramano) January 23, 2026

Roberto Palazuelos mencionó que Luis Miguel se enoja si se habla de él, por lo que prefiere mantenerse al margen de quien fue su amigo.

La palabras de Roberto Plazuelos generaron otra pregunta: ¿Tiene contacto con Luis Miguel? O cómo sabe que el cantante se enoja si se habla de él.

El también actor fue contundente y expresó que no habla con Luis Miguel: “Ni quiero hablar de eso”.

“No lo he visto y no me ha reclamado nada”, expresó Roberto Palazuelos, quien tampoco tiene intensión de acercarse al Sol.

Luis Miguel (Agencia México)

¿Luis Miguel sí recuerda a Roberto Palazuelos? Hasta en su serie salió

Roberto Plazuelos ha negado una enemistad con Luis Miguel , pero en 2018 se molestó con el cantante por la supuesta forma en que lo plasmó en su serie.

En la primera temporada de la serie de Luis Miguel había un personaje llamado ‘Bobby’, el cual represaría a Roberto Palazuelos.

Este personaje es un villano que se burla de Luis Miguel por la desaparición de su madre.

Roberto Palazuelos ha negado que haya sido envidioso o burlón con Luis Miguel: “A Luis Miguel ni lo pelábamos”.