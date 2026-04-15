Los Tigres del Norte anunciaron su nueva gira de conciertos “Los Tigres del Mundo Tour 2026”, con varias fechas de conciertos para Estados Unidos, México y otros países.

El tour de los Tigres del Norte recorrerá ciudades clave durante todo el año, consolidando más de cinco décadas de trayectoria musical y éxitos que han marcado generaciones.

Entre las fechas más destacadas está su concierto están el de la Ciudad de México, programado para junio de 2026 en el Estadio GNP Seguros.

Fechas de Los Tigres del Norte en México 2026

01 mayo – Villahermosa, Tabasco

02 mayo – Álamos, Veracruz

05 mayo – Puebla, Puebla

06 junio – Santiago, Nuevo León

27 junio – Ciudad de México

19 septiembre – Tijuana, Baja California

Precios de boletos para el concierto de Los Tigres del Norte en el Estadio GNP Seguros en CDMX

Ocesa anunció los precios de boletos para el concierto de Enjambre en el Estadio GNP Seguros:

PLATINO: 2 mil 693 a 4 mil 116 pesos

GNP: 2015 pesos

Naranja: 1395 pesos

Verde: 1767 pesos

General B: 1020 pesos

Los precios que liberó Ocesa ya incluyen cargos por servicio, únicamente se agregará un cargo único de 50 pesos al momento del checkout por procesamiento de orden.

De igual manera, los boletos para las fechas de los conciertos de Los Tigres del Norte, ya están a la venta; es decir que no hubo preventa, sino se lanzaron directamente a venta general.

Se espera que el concierto de Los Tigres del Norte para el Estadio GNP Seguros en CDMX el próximo 27 de junio, tenga estos horarios:

Fecha: sábado 27 de junio 2026

Horario: 9:00 de la noche

Duración: alrededor de dos horas aproximadamente

Se espera que para los demás conciertos en México de Los Tigres del Norte, los precios se vayan liberando posteriormente.

Los Tigres del Norte anuncian gira en México, Estados Unidos y países de Latinoamérica (@lostigresdelnorte / Instagram)

Fechas de Los Tigres del Norte en Estados Unidos 2026

Abril

17 abril – St. Paul, Minnesota

18 abril – Milwaukee, Wisconsin

24 abril – Boise, Idaho

25 abril – Salt Lake City, Utah

Mayo

09 mayo – Winterhaven, California

10 mayo – Pala, California

29 mayo – Norfolk, Virginia

30 mayo – Greensboro, Carolina del Norte

Agosto

28 agosto – Trenton, Nueva Jersey

29 agosto – Providence, Rhode Island

Septiembre

04 septiembre – Thackerville, Oklahoma

05 septiembre – Tulsa, Oklahoma

11 septiembre – El Paso, Texas

12 septiembre – Glendale, Arizona

26 septiembre – Stockton, California

27 septiembre – Reno, Nevada

Octubre

02 octubre – Tampa, Florida

03 octubre – Estero, Florida

09 octubre – San Antonio, Texas

10 octubre – Sugar Land, Texas

16 octubre – Bakersfield, California

17 octubre – Anaheim, California

18 octubre – Fresno, California

Noviembre

13 noviembre – Palm Springs, California

14 noviembre – San Diego, California

20 noviembre – Columbus, Ohio

21 noviembre – Detroit, Michigan

27 noviembre – Baltimore, Maryland

28 noviembre – Long Island, Nueva York

Diciembre

04 diciembre – Nashville, Tennessee

05 diciembre – Birmingham, Alabama

Los Tigres del Norte (Agencia México )

Fechas de Los Tigres del Norte en Colombia 2026

Noviembre

07 noviembre – Bogotá, Colombia

Fechas de Los Tigres del Norte en Puerto Rico 2026

Mayo

15 mayo – San Juan, Puerto Rico

Fechas de Los Tigres del Norte en República Dominicana 2026

Mayo

16 mayo – Santo Domingo, República Dominicana

¿Habrá más fechas del tour 2026 de Los Tigres del Norte?

Además de México y Estados Unidos, la gira de los Tigres del Norte también contempla presentaciones en Latinoamérica, incluyendo Colombia, donde la agrupación tiene previsto un concierto masivo en 2026.

Por ahora, se espera que se anuncien más fechas conforme avance el año, debido a la alta demanda de boletos y la popularidad de Los Tigres del Norte.