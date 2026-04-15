Los Tigres del Norte anunciaron su nueva gira de conciertos “Los Tigres del Mundo Tour 2026”, con varias fechas de conciertos para Estados Unidos, México y otros países.
El tour de los Tigres del Norte recorrerá ciudades clave durante todo el año, consolidando más de cinco décadas de trayectoria musical y éxitos que han marcado generaciones.
Entre las fechas más destacadas está su concierto están el de la Ciudad de México, programado para junio de 2026 en el Estadio GNP Seguros.
Fechas de Los Tigres del Norte en México 2026
- 01 mayo – Villahermosa, Tabasco
- 02 mayo – Álamos, Veracruz
- 05 mayo – Puebla, Puebla
- 06 junio – Santiago, Nuevo León
- 27 junio – Ciudad de México
- 19 septiembre – Tijuana, Baja California
Precios de boletos para el concierto de Los Tigres del Norte en el Estadio GNP Seguros en CDMX
Ocesa anunció los precios de boletos para el concierto de Enjambre en el Estadio GNP Seguros:
- PLATINO: 2 mil 693 a 4 mil 116 pesos
- GNP: 2015 pesos
- Naranja: 1395 pesos
- Verde: 1767 pesos
- General B: 1020 pesos
Los precios que liberó Ocesa ya incluyen cargos por servicio, únicamente se agregará un cargo único de 50 pesos al momento del checkout por procesamiento de orden.
De igual manera, los boletos para las fechas de los conciertos de Los Tigres del Norte, ya están a la venta; es decir que no hubo preventa, sino se lanzaron directamente a venta general.
Se espera que el concierto de Los Tigres del Norte para el Estadio GNP Seguros en CDMX el próximo 27 de junio, tenga estos horarios:
- Fecha: sábado 27 de junio 2026
- Horario: 9:00 de la noche
- Duración: alrededor de dos horas aproximadamente
Se espera que para los demás conciertos en México de Los Tigres del Norte, los precios se vayan liberando posteriormente.
Fechas de Los Tigres del Norte en Estados Unidos 2026
Abril
- 17 abril – St. Paul, Minnesota
- 18 abril – Milwaukee, Wisconsin
- 24 abril – Boise, Idaho
- 25 abril – Salt Lake City, Utah
Mayo
- 09 mayo – Winterhaven, California
- 10 mayo – Pala, California
- 29 mayo – Norfolk, Virginia
- 30 mayo – Greensboro, Carolina del Norte
Agosto
- 28 agosto – Trenton, Nueva Jersey
- 29 agosto – Providence, Rhode Island
Septiembre
- 04 septiembre – Thackerville, Oklahoma
- 05 septiembre – Tulsa, Oklahoma
- 11 septiembre – El Paso, Texas
- 12 septiembre – Glendale, Arizona
- 26 septiembre – Stockton, California
- 27 septiembre – Reno, Nevada
Octubre
- 02 octubre – Tampa, Florida
- 03 octubre – Estero, Florida
- 09 octubre – San Antonio, Texas
- 10 octubre – Sugar Land, Texas
- 16 octubre – Bakersfield, California
- 17 octubre – Anaheim, California
- 18 octubre – Fresno, California
Noviembre
- 13 noviembre – Palm Springs, California
- 14 noviembre – San Diego, California
- 20 noviembre – Columbus, Ohio
- 21 noviembre – Detroit, Michigan
- 27 noviembre – Baltimore, Maryland
- 28 noviembre – Long Island, Nueva York
Diciembre
- 04 diciembre – Nashville, Tennessee
- 05 diciembre – Birmingham, Alabama
Fechas de Los Tigres del Norte en Colombia 2026
Noviembre
- 07 noviembre – Bogotá, Colombia
Fechas de Los Tigres del Norte en Puerto Rico 2026
Mayo
- 15 mayo – San Juan, Puerto Rico
Fechas de Los Tigres del Norte en República Dominicana 2026
Mayo
- 16 mayo – Santo Domingo, República Dominicana
¿Habrá más fechas del tour 2026 de Los Tigres del Norte?
Además de México y Estados Unidos, la gira de los Tigres del Norte también contempla presentaciones en Latinoamérica, incluyendo Colombia, donde la agrupación tiene previsto un concierto masivo en 2026.
Por ahora, se espera que se anuncien más fechas conforme avance el año, debido a la alta demanda de boletos y la popularidad de Los Tigres del Norte.