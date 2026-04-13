El regreso del cantautor británico Ed Sheeran a la CDMX se ha confirmado con concierto en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Así que prepárate y saca la tarjeta, pues te traemos todos los detalles de fecha y boletos para el concierto en el Estadio Ciudad de los Deportes de Ed Sheeran:

Fecha: Viernes 11 de diciembre de 2026

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes, Ciudad de México, CDMX

Hora: 9:00 de la noche

Telonero: Sin detalles

Venta General: 20 de abril 2026 a partir de las 11:00 de la mañana

Boletera: Funticket

Venta en línea y taquilla en Forum Buenavista

Precio de boletos: sin revelarse

Se espera que el concierto de Ed Sheeran en el Estadio Ciudad de los Deportes contemple sección VIP, te estaremos actualizando la información y el precio de boletos.

Ed Sheeran regresa a CDMX: fecha y boletos para Estadio Ciudad de los Deportes (Ed Sheeran)

Loop Tour de Ed Sheeran lo trae de regreso a la CDMX en concierto en el Estadio Ciudad de los Deportes

El Estadio Ciudad de los Deportes será testigo para el regreso de Ed Sheeran a la CDMX con su gira Loop Tour.

Concierto de Ed Sheeran que promete ser único, ya que el show es en formato loop station, donde construye canciones completamente en vivo. Además de que también estará interpretando sus grandes éxitos.

Recuerda que el Estadio Ciudad de los Deportes es el recinto, ubicado en calle Indiana número 255 en la colonia Ciudad de los Deportes de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, CDMX.

Para mayor referencia, el Estadio Ciudad de los Deportes está justo a un lado de la Monumental Plaza de Toros México; la vía sencilla para llegar es por la Línea 1 del Metrobús bajando en la estación Ciudad de los Deportes