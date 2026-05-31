Este sábado 30 de mayo, se confirmó la muerte de Kelly Lee Curtis, hermana de Jamie Lee Curtis, a los 69 años.

La noticia la dio a conocer la propia actriz Jamie Lee Curtis en redes sociales. Por el momento, se desconocen la causas de muerte.

Kelly Curtis fue la hija mayor de Tony Curtis y Janet Leigh, una de las llamadas “parejas de oro” del Hollywood de la mitad del siglo XX.

Kelly Curtis muere a los 69 años; así la despidió Jamie Lee Curtis

Vía Instagram, Jamie Lee Curtis publicó un emotivo mensaje de despedida para Kelly Curtis.

De acuerdo con la actriz de “Un viernes de locos”, su hermana mayor “murió en su casa, en la naturaleza y en paz”.

“Fue mi primera amiga y confidente de toda la vida. Era increíblemente hermosa y una actriz talentosa. Jugaba muy bien al juego de corazones, coleccionaba tortugas y amaba a su familia, la naturaleza, la música, las tiendas de segunda mano, los viajes, Facebook y Pokémon Go. Estaba orgullosa de sus raíces danesas y su ascendencia judía húngara, y era una ferviente patriota estadounidense. La recordaremos por su amorosa generosidad, sus firmes opiniones, su infinita curiosidad, su estilo único y sus galletas navideñas de almendras en forma de media luna, de ahí su apodo: Tía Galleta." Jamie Lee Curtis

Al igual que acostumbraba su hermana, Jamie Lee Curtis cerró su mensaje con una expresión húngara.

“Kelly siempre terminaba sus mensajes o despedidas con una bendición húngara. Isten Veled, Dios esté contigo. Isten Veled a mi hermana del sol y la luna, mi Tai. Nos vemos en el camino." Jamie Lee Curtis

Muere Kelly Curtis, hermana de Jamie Lee Curtis, a los 69 años (@jamieleecurtis / Instagram)

Jamie Lee Curtis también compartió a sus fans una galería fotográfica del 17 de diciembre de 1984 que se tomó Kelly Curtis previo a su boda.

Las fotografías fueron tomadas por Suzanne Tenner, quien tras enterarse de la muerte de Kelly Curtis decidió enviarle la hoja de contactos con las imágenes.

De acuerdo con Jamie Lee Curtis, ella y su hermana, aunque se querían muchos, estuvieron distanciadas.

No obstante, cuando la actriz de “True Lies” se casó, terminaron por reconciliarse.

“La extraño mucho, pero me consuela saber que descansa en paz”, aseguró Jamie Lee Curtis en su mensaje.

De niñas, mi hermana y yo éramos muy unidas, pero también teníamos esa rivalidad típica entre hermanos por la atención y el cariño de nuestros padres divorciados. Éramos muy diferentes y vivimos separadas durante muchos años, pero ella regresó para estar conmigo en mi boda y nunca más se fue. Trabajó para mí durante un tiempo, cuando estaba entre trabajos, como mi tía y asistente, y se convirtió en una parte fundamental de mi familia." Jamie Lee Curtis