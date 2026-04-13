Enjambre anunció su primer concierto en solitario en el Estadio GNP Seguros como parte de su Daños Luz Tour 2026.

La presentación marcará un hito en la trayectoria de Enjambre, que se prepara para reunir a miles de seguidores en uno de los recintos más importantes de la CDMX.

Ocesa reveló los precios de los boletos, que van desde 496 hasta 3,497 pesos según la zona, con preventa y cargos incluidos, manteniendo gran expectativa entre los fans.

Precios de boletos para el concierto de Enjambre en el Estadio GNP Seguros

Ocesa anunció los precios de boletos para el concierto de Enjambre en el Estadio GNP Seguros:

PLAT A: 2 mil 914 a 3 mil 497 pesos

PLAT B: 2 mil 418 a 2 mil 902 pesos

PLAT C: 1,984 a 2 mil 381 pesos

PLAT D: 1, 674 a 2 mil 009 pesos

PLAT E: 1, 488 a 1 mil 786 pesos

GNP: 1,612 pesos a 1, 934 pesos

Verde B: 1, 054 pesos a 1,265 pesos

Naranja B: 930 a 1,116 pesos

Verde C: 744 a 893 pesos

Naranja C: 496 a 595 pesos

General B: 930 pesos

PCD: 1, 240 pesos

Los costos que liberó Ocesa ya incluyen cargos por servicio, únicamente se agregará un cargo único de 50 pesos al momento del checkout por procesamiento de orden.

Enjambre en Estadio GNP Seguros (Ocesa)

Fecha para el concierto de Enjambre en el Estadio GNP Seguros

El concierto de Enjambre en el Estadio GNP Seguros ya reveló su fecha y horario:

Fecha: sábado 29 de agosto 2026

Horario: 9:00 de la noche

Duración: por confirmarse

Con su concierto en el Estadio GNP Seguros, Enjambre hará historia en 2026 al presentarse en uno de los recintos más emblemáticos de la CDMX.

Enjambre, banda (Enjambre / Facebook)

¿Cuándo es la preventa para el concierto de Enjambre en el Estadio GNP Seguros?

La preventa y venta general de boletos para el concierto de Enjambre en el Estadio GNP Seguros será vía Ticketmaster en estas fechas:

Preventa Banamex: jueves 16 de abril de las 2:00 de la tarde a las 11:59 de la noche

Venta general: viernes 17 de abril a partir de las 2:00 de la tarde

Usuarios con tarjetas Banamex podrán diferir su compra de boletos en hasta tres meses sin intereses a partir de los 3 mil pesos.