Enjambre anunció su primer concierto en solitario en el Estadio GNP Seguros como parte de su Daños Luz Tour 2026.
La presentación marcará un hito en la trayectoria de Enjambre, que se prepara para reunir a miles de seguidores en uno de los recintos más importantes de la CDMX.
Ocesa reveló los precios de los boletos, que van desde 496 hasta 3,497 pesos según la zona, con preventa y cargos incluidos, manteniendo gran expectativa entre los fans.
Precios de boletos para el concierto de Enjambre en el Estadio GNP Seguros
Ocesa anunció los precios de boletos para el concierto de Enjambre en el Estadio GNP Seguros:
- PLAT A: 2 mil 914 a 3 mil 497 pesos
- PLAT B: 2 mil 418 a 2 mil 902 pesos
- PLAT C: 1,984 a 2 mil 381 pesos
- PLAT D: 1, 674 a 2 mil 009 pesos
- PLAT E: 1, 488 a 1 mil 786 pesos
- GNP: 1,612 pesos a 1, 934 pesos
- Verde B: 1, 054 pesos a 1,265 pesos
- Naranja B: 930 a 1,116 pesos
- Verde C: 744 a 893 pesos
- Naranja C: 496 a 595 pesos
- General B: 930 pesos
- PCD: 1, 240 pesos
Los costos que liberó Ocesa ya incluyen cargos por servicio, únicamente se agregará un cargo único de 50 pesos al momento del checkout por procesamiento de orden.
Fecha para el concierto de Enjambre en el Estadio GNP Seguros
El concierto de Enjambre en el Estadio GNP Seguros ya reveló su fecha y horario:
- Fecha: sábado 29 de agosto 2026
- Horario: 9:00 de la noche
- Duración: por confirmarse
Con su concierto en el Estadio GNP Seguros, Enjambre hará historia en 2026 al presentarse en uno de los recintos más emblemáticos de la CDMX.
¿Cuándo es la preventa para el concierto de Enjambre en el Estadio GNP Seguros?
La preventa y venta general de boletos para el concierto de Enjambre en el Estadio GNP Seguros será vía Ticketmaster en estas fechas:
- Preventa Banamex: jueves 16 de abril de las 2:00 de la tarde a las 11:59 de la noche
- Venta general: viernes 17 de abril a partir de las 2:00 de la tarde
Usuarios con tarjetas Banamex podrán diferir su compra de boletos en hasta tres meses sin intereses a partir de los 3 mil pesos.