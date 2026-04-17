Tras el éxito de su show sinfónico, el cantante Manuel Mijares regresa con concierto al Auditorio Nacional 2026.

Así que presta atención que te traemos todos los detalles de fecha, boletos y preventa del concierto sinfónico en el Auditorio Nacional de Mijares:

  • Fecha: Viernes 31 de julio 2026
  • Hora: 8:30 de la noche
  • Sede: Auditorio Nacional
  • Preventa Banamex: 22 de abril 2026 a las 11:00 de la mañana
  • Venta general: 23 de abril 2026 desde las 11:00 am
  • Boletera: Ticketmaster
  • Precio de boletos:
  1. Preferente A: $4,050
  2. Preferente B: $3,850
  3. Preferente C: $3,650
  4. Preferente D: $3,450
  5. Luneta A: $3,150
  6. Luneta B: $2,950
  7. Luneta C: $2,750
  8. Balcón A: $2,450
  9. Balcón B: $2,250
  10. Balcón C: $2,050
  11. Primer piso A: $1,750
  12. Primer piso B: $1,450
  13. Primer piso C: $1,150
  14. Primer piso D:$850
  15. Segundo piso A: $650
  16. Segundo piso B: $550
  17. Segundo piso C: $450
  18. Segundo piso D: $350
Mijares en el Auditorio Nacional 2026: fecha, boletos y preventa del concierto sinfónico
Mijares en el Auditorio Nacional 2026: fecha, boletos y preventa del concierto sinfónico (OCESA)

Mijares regresa con concierto sinfónico al Auditorio Nacional

El icono de la música pop, Manuel Mijares regresa al Auditorio Nacional con concierto especial sinfónico acompañado por una orquesta completa de más de 45 músicos.

Esto como parte de las celebraciones de los 40 años de carrera musical de Mijares y donde promete la interpretación de sus más grandes sus himnos como: “Soldado del Amor”, “Bella”, “El Privilegio de Amar”, “Uno Entre Mil”, entre otros.

Recuerda que el Auditorio Nacional es el recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.

Para tu llegada, la vía más sencilla es por los servicios de transporte público del Metro y Metrobús, la estación más cercana al Auditorio Nacional es Auditorio para ambos servicios.