Tras el éxito de su show sinfónico, el cantante Manuel Mijares regresa con concierto al Auditorio Nacional 2026.

Así que presta atención que te traemos todos los detalles de fecha, boletos y preventa del concierto sinfónico en el Auditorio Nacional de Mijares:

Fecha: Viernes 31 de julio 2026

Hora: 8:30 de la noche

Sede: Auditorio Nacional

Preventa Banamex: 22 de abril 2026 a las 11:00 de la mañana

Venta general: 23 de abril 2026 desde las 11:00 am

Boletera: Ticketmaster

Precio de boletos:

Preferente A: $4,050 Preferente B: $3,850 Preferente C: $3,650 Preferente D: $3,450 Luneta A: $3,150 Luneta B: $2,950 Luneta C: $2,750 Balcón A: $2,450 Balcón B: $2,250 Balcón C: $2,050 Primer piso A: $1,750 Primer piso B: $1,450 Primer piso C: $1,150 Primer piso D:$850 Segundo piso A: $650 Segundo piso B: $550 Segundo piso C: $450 Segundo piso D: $350

Mijares en el Auditorio Nacional 2026: fecha, boletos y preventa del concierto sinfónico (OCESA)

Mijares regresa con concierto sinfónico al Auditorio Nacional

El icono de la música pop, Manuel Mijares regresa al Auditorio Nacional con concierto especial sinfónico acompañado por una orquesta completa de más de 45 músicos.

Esto como parte de las celebraciones de los 40 años de carrera musical de Mijares y donde promete la interpretación de sus más grandes sus himnos como: “Soldado del Amor”, “Bella”, “El Privilegio de Amar”, “Uno Entre Mil”, entre otros.

Recuerda que el Auditorio Nacional es el recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.

Para tu llegada, la vía más sencilla es por los servicios de transporte público del Metro y Metrobús, la estación más cercana al Auditorio Nacional es Auditorio para ambos servicios.