Luego de una breve ausencia, el concierto de Los Tigres del Norte en Estadio GNP Seguros marca el regreso de la legendaria banda de regional mexicano.

Si no te quieres perder a Los Tigres del Norte en Estadio GNP Seguros, aquí te daremos todos los detalles al respecto, incluido el precio de boletos, fecha y preventa.

Los Tigres del Norte (Agencia México )

Precio de boletos de Los Tigres del Norte en Estadio GNP Seguros

Aquí te dejamos el precio de boletos del concierto de Los Tigres del Norte en Estadio GNP Seguros:

Platino A: 4,116.75 pesos

Platino B: 3,620.75 pesos

Platino C: 3,372.75 pesos

Platino D: 3,007 pesos

Platino E: 2,511 pesos

GNP: 2,015 pesos

Verde B: 1,767 pesos

Naranja B: 1,395 pesos

Verde C: 1,147 pesos

Naranja C: 1,023 pesos

General B: 1,020.50 pesos

Los precios no incluyen recargos, por lo que el precio se puede elevar un poco al momento de hacer la compra en los distintos puntos y opciones.

Fecha de Los Tigres del Norte en Estadio GNP Seguros

El concierto de Los Tigres del Norte en Estadio GNP Seguros se llevará a cabo el próximo sábado 27 de junio de 2026 a las 9:00 p.m.

Se espera que el concierto de Los Tigres del Norte en Estadio GNP Seguros, tenga una duración de unas 2 horas, por lo que terminaría a las 11:00 p.m.

Hasta donde se sabe en este momento, no habrá un grupo o artista invitado que abra el concierto, siendo la banda la que tocará desde el inicio.

Los Tigres del Norte

Preventa de Los Tigres del Norte en Estadio GNP Seguros

Los boletos para el concierto de Los Tigres del Norte en Estadio GNP Seguros, ya se pueden adquirir tanto en taquillas, como en portal y aplicación de Ticketmaster.

Están disponibles desde el mes de enero de 2026. Si aún no tienes los tuyos, no te preocupes, quedan bastantes boletos en todas las zonas del concierto de Los Tigres del Norte en Estadio GNP Seguros.

Así que tienes tiempo para poder hacerte con tu entrada para este esperado regreso de la banda de regional mexicano.