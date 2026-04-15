El dúo mexicano de música alternativa Malcriada prepara un concierto único en el Pabellón Oeste de la CDMX.

Por lo que fans presten atención que les tenemos todos los detalles de fecha y boletos para ver a Malcriada en el Pabellón Oeste; a continuación todo lo de que debes saber:

Fecha: Sábado 21 de noviembre 2026

Sede: Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes, México, CDMX

Hora: 8:30 de la noche

Telonero: Sin artista previo

Venta de boletos ya activa

Boletera: Ticketmaster

Precio de boletos:

VIP: $1,488 Templete VIP: $1,240 General: $806

Concierto de Malcriada en CDMX: fecha y boletos en Pabellón Oeste (OCESA)

Malcriada dará un concierto único en el Pabellón Oeste

El proyecto de punk digital y electro-pop experimental, formado en la Ciudad de México por Mathilde Sobrino y Pepe Pecas, Malcriada llega con concierto único el Pabellón Oeste que no deberías perderte.

Para los fans, la venta de boletos t endrá 3 meses sin intereses en compras mayores a 3 mil pesos con tarjetas Banamex.

Si vas directo a taquillas por tus boletos, recuerda las taquillas son las del Palacio de los Deportes ubicado en Avenida Viaducto Río de la Piedad y Rio Churubusco s/n, Colonia Granjas México en la alcaldía de Iztacalco de la CDMX.

Para la llegada de los fans, las vías por transporte público al Pabellón del Palacio de los Deportes son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Pabellón del Palacio de los Deportes son Ciudad Deportiva de la Línea 9.