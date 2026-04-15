Concierto de Malcriada en CDMX: fecha y boletos en Pabellón Oeste

El dúo mexicano de música alternativa Malcriada prepara un concierto único en el Pabellón Oeste de la CDMX.
Por lo que fans presten atención que les tenemos todos los detalles de fecha y boletos para ver a Malcriada en el Pabellón Oeste; a continuación todo lo de que debes saber:
- Fecha: Sábado 21 de noviembre 2026
- Sede: Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes, México, CDMX
- Hora: 8:30 de la noche
- Telonero: Sin artista previo
- Venta de boletos ya activa
- Boletera: Ticketmaster
- Precio de boletos:
- VIP: $1,488
- Templete VIP: $1,240
- General: $806
Malcriada dará un concierto único en el Pabellón Oeste
El proyecto de punk digital y electro-pop experimental, formado en la Ciudad de México por Mathilde Sobrino y Pepe Pecas, Malcriada llega con concierto único el Pabellón Oeste que no deberías perderte.
Para los fans, la venta de boletos tendrá 3 meses sin intereses en compras mayores a 3 mil pesos con tarjetas Banamex.
Si vas directo a taquillas por tus boletos, recuerda las taquillas son las del Palacio de los Deportes ubicado en Avenida Viaducto Río de la Piedad y Rio Churubusco s/n, Colonia Granjas México en la alcaldía de Iztacalco de la CDMX.
Para la llegada de los fans, las vías por transporte público al Pabellón del Palacio de los Deportes son el Metro y Metrobús.
Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Pabellón del Palacio de los Deportes son Ciudad Deportiva de la Línea 9.