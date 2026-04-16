Tras su reciente paso por la CDMX, Melanie Martinez regresa al país con su gira Hades The Sacrifice Tour que ahora llega en concierto al Palacio de los Deportes.

Así que fans presten atención que les traemos todos los detalles de fecha, boletos y demás para el concierto de Melanie Martinez en el Palacio de los Deportes con su gira de Hades The Sacrifice Tour:

Fecha: Sábado 8 de agosto de 2026

Sede: Palacio de los Deportes, de la Ciudad de México, CDMX

Hora: 8:00 de la noche

Telonero: Sin información

Venta Beyond: 21 de abril 2026 a las 9:00 de la mañana con códigos

Preventa Priority: 22 de abril 2026 desde las 9:00 am con códigos

Venta a Fans: 22 de abril 2026 en punto de las 12:00 de la tarde previo registro en signup.ticketmaster.com.mx/melaniemartinez

Preventa Banamex: 23 de abril 2026 arrancando a las 11:00 am

Venta General y taquillas del Palacio de los Deportes: 24 de abril 2026 desde las 12:00 pm

Boletera: Ticketmaster

Precio de boletos: Aún sin revelarse

Melanie Martinez en Palacio de los Deportes: fecha y boletos de Hades The Sacrifice Tour (OCESA)

Melanie Martinez de regreso en concierto desde el Palacio de los Deportes

El regreso de Melanie Martinez a México se confirma ahora con un concierto en el Palacio de los Deportes.

Concierto de Melanie Martinez que formará parte de su gira Hades The Sacrifice Tour con lo nuevo de su música.

Para los fans, la venta de boletos tendrá 3 meses sin intereses en compras mayores a 3 mil pesos con tarjetas Banamex.

Si deseas adquirir tus boletos sin cargo, lo podrás hacer en el arranca de la venta general, recuerda que las taquillas son las ubicadas en el Palacio de los Deportes recinto en Avenida Viaducto Río de la Piedad y Rio Churubusco s/n, Colonia Granjas México en la alcaldía de Iztacalco de la CDMX.

Para la llegada de los fans, las vías por transporte público al Pabellón del Palacio de los Deportes son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Pabellón del Palacio de los Deportes son Ciudad Deportiva de la Línea 9.