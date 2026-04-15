La Arena CDMX recibirá nuevamente a la agrupación del regional mexicano, Banda Cuisillos con concierto que promete.

Así que prepárate que ya te tenemos todos los detalles de fecha, boletos y precios para el concierto de Banda Cuisillos en la Arena CDMX:

Fecha: Sábado 31 de octubre 2026

Sede: Arena CDMX

Hora: 9:00 de la noche

Telonero: Sin artista previo

Venta de boletos: Ya disponible en línea y taquilla de la Arena CDMX

Boletera: Superboletos

Precio de boletos:

VIP — $3,514 Rojo — $3,012 Zona Elektra — $3,012 Zona Pepsi — $2,510 Amarillo — $2,510 Zona Boing — $2,510 Zona Toyota — $2,510 Zona Miniso — $2,071 Zona Banco Azteca — $2,071 Zona McCormick — $2,071 Verde — $2,071 Zona Mega — $2,071 Sabritas — $2,071 SP Platino — $1,632 SP Oro VL — $1,632 SP Oro — $1,632 SP Platino VL — $1,632 Capacidad Diferente — $1,632 Aqua — $1,632 Morado — $1,444 Celeste — $1,130 Gris — $879 Gris VL — $879 Cafe — $691 Cafe VL — $691 Rosa — $565 Rosa VL — $565

Banda Cuisillos en la Arena CDMX: fecha, boletos y precios (Superboletos )

8 Soles Tour de Banda Cuisillos llega a la Arena CDMX

La Banda Cuisillos llega con 8 Soles Tour a la Arena CDMX con lo mejor de su música y sus temas más emblemáticos.

Para los fans que deseen ir por sus boletos en taquillas recuerda que la Arena CDMX es el recinto que se ubica en la Avenida de las Granjas número 800 colonia Santa Bárbara de la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México.

Para la llegada en transporte público a la Arena CDMX puedes usar las estación más cercana es la del Metro Ferrería / Arena Ciudad de México de la Línea 6.