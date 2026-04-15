Banda Cuisillos en la Arena CDMX: fecha, boletos y precios

La Arena CDMX recibirá nuevamente a la agrupación del regional mexicano, Banda Cuisillos con concierto que promete.
Así que prepárate que ya te tenemos todos los detalles de fecha, boletos y precios para el concierto de Banda Cuisillos en la Arena CDMX:
- Fecha: Sábado 31 de octubre 2026
- Sede: Arena CDMX
- Hora: 9:00 de la noche
- Telonero: Sin artista previo
- Venta de boletos: Ya disponible en línea y taquilla de la Arena CDMX
- Boletera: Superboletos
- Precio de boletos:
- VIP — $3,514
- Rojo — $3,012
- Zona Elektra — $3,012
- Zona Pepsi — $2,510
- Amarillo — $2,510
- Zona Boing — $2,510
- Zona Toyota — $2,510
- Zona Miniso — $2,071
- Zona Banco Azteca — $2,071
- Zona McCormick — $2,071
- Verde — $2,071
- Zona Mega — $2,071
- Sabritas — $2,071
- SP Platino — $1,632
- SP Oro VL — $1,632
- SP Oro — $1,632
- SP Platino VL — $1,632
- Capacidad Diferente — $1,632
- Aqua — $1,632
- Morado — $1,444
- Celeste — $1,130
- Gris — $879
- Gris VL — $879
- Cafe — $691
- Cafe VL — $691
- Rosa — $565
- Rosa VL — $565
8 Soles Tour de Banda Cuisillos llega a la Arena CDMX
La Banda Cuisillos llega con 8 Soles Tour a la Arena CDMX con lo mejor de su música y sus temas más emblemáticos.
Para los fans que deseen ir por sus boletos en taquillas recuerda que la Arena CDMX es el recinto que se ubica en la Avenida de las Granjas número 800 colonia Santa Bárbara de la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México.
Para la llegada en transporte público a la Arena CDMX puedes usar las estación más cercana es la del Metro Ferrería / Arena Ciudad de México de la Línea 6.