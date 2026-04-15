La Arena CDMX recibirá nuevamente a la agrupación del regional mexicano, Banda Cuisillos con concierto que promete.

Así que prepárate que ya te tenemos todos los detalles de fecha, boletos y precios para el concierto de Banda Cuisillos en la Arena CDMX:

  • Fecha: Sábado 31 de octubre 2026
  • Sede: Arena CDMX
  • Hora: 9:00 de la noche
  • Telonero: Sin artista previo
  • Venta de boletos: Ya disponible en línea y taquilla de la Arena CDMX
  • Boletera: Superboletos
  • Precio de boletos:
  1. VIP — $3,514
  2. Rojo — $3,012
  3. Zona Elektra — $3,012
  4. Zona Pepsi — $2,510
  5. Amarillo — $2,510
  6. Zona Boing — $2,510
  7. Zona Toyota — $2,510
  8. Zona Miniso — $2,071
  9. Zona Banco Azteca — $2,071
  10. Zona McCormick — $2,071
  11. Verde — $2,071
  12. Zona Mega — $2,071
  13. Sabritas — $2,071
  14. SP Platino — $1,632
  15. SP Oro VL — $1,632
  16. SP Oro — $1,632
  17. SP Platino VL — $1,632
  18. Capacidad Diferente — $1,632
  19. Aqua — $1,632
  20. Morado — $1,444
  21. Celeste — $1,130
  22. Gris — $879
  23. Gris VL — $879
  24. Cafe — $691
  25. Cafe VL — $691
  26. Rosa — $565
  27. Rosa VL — $565
Banda Cuisillos en la Arena CDMX: fecha, boletos y precios
Banda Cuisillos en la Arena CDMX: fecha, boletos y precios (Superboletos )

8 Soles Tour de Banda Cuisillos llega a la Arena CDMX

La Banda Cuisillos llega con 8 Soles Tour a la Arena CDMX con lo mejor de su música y sus temas más emblemáticos.

Para los fans que deseen ir por sus boletos en taquillas recuerda que la Arena CDMX es el recinto que se ubica en la Avenida de las Granjas número 800 colonia Santa Bárbara de la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México.

Para la llegada en transporte público a la Arena CDMX puedes usar las estación más cercana es la del Metro Ferrería / Arena Ciudad de México de la Línea 6.