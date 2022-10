Trascendió que la mamá de Los Tigres del Norte murió y la noticia la compartieron en pleno concierto, pero ¿acaso son hermanos?

Después de la muerte de la mamá de Los Tigres del Norte, sus fans se preguntan si son hermanos o por qué todos la llaman ‘jefa de jefas’.

Te contamos la historia familiar y si verdaderamente Los Tigres del Norte son hermanos.

¿Son hermanos Los Tigres del Norte? Este lazo familiar los une

Sí, Los Tigres del Norte están conformados por hermanos y un primo, de modo que la muerte de su mamá Consuelo Ángulo de Hernández, afectó a todos profundamente.

Los Tigres del Norte con su mamá Consuelo Ángulo de Hernández. (@tigresdelnorte)

Pocos saben el lazo familiar que existe entre Los Tigres del Norte, pues realmente son pocas las agrupaciones que están conformadas por familia.

En este caso, la mayoría de los integrantes de la agrupación de corridos son hermanos, excepto uno que es el primo, sin embargo, termina siendo familia.

Ellos son los hermanos de Los Tigres del Norte:

Jorge Hernández (voz y acordeón) de 69 años de edad.

Hernán Hernández (bajo eléctrico y voz) de 64 años de edad.

Eduardo Hernández (saxofón) de 57 años de edad.

Luis Hernández (bajo sexto) de 48 años de edad.

Óscar Lara, de 72 años de edad, es quién es el primo de Los Tigres del Norte y él es el baterista de la agrupación.

¿Cuánto cobran Los Tigres del Norte? Por si querías armar el bailongo

Sin embargo, la sorpresa no solo llega hasta ahí, pues Los Tigres del Norte no son solamente cuatro hermanos, en total son once hijos de la fallecida Consuelo Ángulo de Hernández.

¿Quiénes eran los otros hermanos de Los Tigres del Norte que se unieron a la banda?

Los Tigres del Norte están conformados por pura familia, en su mayoría hermanos, sin embargo, no siempre fue así e incluso otros hermanos fueron sustituidos.

Ahora son cuatro hermanos en la agrupación de Sinaloa, sin embargo, cuando se fundó gracias a Jorge Hernández, Raúl Hernández, otro hermano formaba parte del grupo.

Raúl Hernández, de quien se desconoce la edad, fue de los fundadores de Los Tigres del Norte, sin embargo, en 1995 decidió salirse para hacerse solista.

Este fue sustituido por su hermano Luis Hernández, quien es el menor de la familia y quien hasta la fecha pertenece a Los Tigres del Norte.

Antes de Eduardo Hernández, ahora saxofonista de Los Tigres del Norte, era Guadalupe Olivia, quien pertenecía a la banda, pero este no tenía ningún lazo familiar.

