Obsesión, la película de terror de la que muchos hablan, ya está en cines de México, así que nosotros te diremos si tiene escenas postcréditos.

Al ser Obsesión una película pequeña, hay duda de si los realizadores se arriesgaron por una escena extra u optaron por un enfoque tradicional.

Obsesión (Universal)

¿Obsesión tiene escenas postcréditos?

Si no quieres esperar después de que termine la historia, te alegrará saber que Obsesión NO tiene escenas post créditos, ni nada especial durante estos.

Como no hay escenas extras, te puedes ir de la sala tan solo termine la trama principal, sin temor a perderte de algo importante.

Aunque luego del inicio de las acreditaciones se escuchan algunas frases de la protagonista, estas no duran mucho y no dicen nada que aporte a su desarrollo.

Esto te ayudará a reflexionar un poco más acerca de los temas que presenta la obra, como es el caso del abuso, la codependencia y el problema de no saber cómo manejar los deseos.

Obsesión (Universal)

¿Por qué Obsesión no tiene escenas postcréditos?

Obsesión no tiene escenas post créditos debido a que es una película de presupuesto bajo, como ya mencionamos al inicio de la nota.

No es parte de una franquicia ni nada por el estilo, por lo que no sería necesario introducir una secuencia extra pues la intención no es hacer una saga.

Asimismo, lo que nos cuenta la historia da a entender que toda la trama está cerrada y no se necesita una expansión.

Claro que algunas personas que vean el filme querrían que sí hubiera una escena postcréditos, pues el final queda un poco en el aire.

Un extra habría ayudado a cerrar la historia, aunque el dejar las cosas a la interpretación funciona muy bien en este caso.