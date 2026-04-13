Conciertos al 50% en Ticketmaster y Ocesa: boletos con descuento

Ticketmaster y Ocesa lanzaron la promoción “Más Rock por menos lana”, con boletos al 50% para decenas de conciertos en México.

La oferta estará vigente del lunes 13 al viernes 17 de abril de 2026 e incluye presentaciones de artistas como Soda Stereo, Mon Laferte, Julieta Venegas, Caifanes, Fobia, Hombres G y Love of Lesbian, entre otros.

Los descuentos aplican en recintos como el Palacio de los Deportes, Auditorio Nacional, Teatro Metropólitan y escenarios de Monterrey y Guadalajara.

Lista de conciertos al 50% en Ticketmaster y Ocesa

Estos son los boletos con descuento del 50% de Ticketmaster y Ocesa:

Maria Daniela y su sonido Lasser en el Teatro Metropólitan: 19 de abril

Soda Stereo en el Auditorio Banamex Monterrey: 22 de abril

Javier Corcobado en el Teatro Metropólitan: 30 de abril

Jumbo en el Escenario GNP Seguros Monterrey: 1 de mayo

Maria Daniela y su sonido Lasser en el Teatro Metropólitan: 2 de mayo

Eliades Ochoa en el Teatro Metropólitan: 1 de mayo

Eliades Ochoa en el Teatro Diana Guadalajara: 2 de mayo

Bruses en el C4 Concert House Guadalajara: 4 de mayo

Winona Riders en el Foro Puebla: 8 de mayo

Café Quijano en el Teatro de Estudio Cavaret Guadalajara: 14 de mayo

Guillotina en el Teatro Metropólitan: 14 de mayo

Bersuit en el Teatro Metropólitan: 15 de mayo

Jumbo en el Teatro Metropólitan: 16 de mayo

Café Quijano en el Lunario del Auditorio Nacional: 16 de mayo

Fobia en el Auditorio Telmex Guadalajara: 21 de mayo

Fobia en el Escenario GNP Seguros Monterrey: 23 de mayo

Camilo Séptimo en el Palacio de los Deportes: 28 de mayo

Mafalda Cardenal en el Lunario del Auditorio Nacional: 29 de mayo

Jumbo en el Teatro Diana Guadalajara: 30 de mayo

Mon Laferte en el Palacio de los Deportes: 31 de mayo

DLD vs Dorian en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes: 2 de junio

Los Pericos vs Los Aterciopelados en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes: 3 de junio

Ximena Sariñana vs Leo Rizzi en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes: 4 de junio

Sonido La Changa vs Systema Solar en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes: 4 de junio

Digitalismo Dorado vs Perverso en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes: 5 de junio

Los Rabanes vs La Tremenda Korte en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes: 6 de junio

Rawayana en el Palacio de los Deportes: 7 de junio

Poolside vs Clubz en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes: 8 de junio

Rawayana en el Auditorio Banamex Monterrey: 9 de junio

Silvestre y la Naranja vs Natalia Lacunza en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes: 9 de junio

Rawayana en el Auditorio Banamex Guadalajara: 10 de junio

Iseo & Dodosound en el Teatro Metropólitan: 12 de junio

Julieta Venegas en el Auditorio Nacional: 17 de junio

Caifanes en el Estadio GNP Seguros: 11 de julio

Morejuice Fest en el Pepsi Center: 25 de julio

El Tri en el Palacio de los Deportes: 25 de julio

Nunca jamás en el Lunario del Auditorio Nacional: 15 de agosto

No te va a gustar en el Teatro Estudio Cavaret Guadalajara: 21 de agosto

No te va a gustar en el Pepsi Center WTC: 29 de agosto

Ladrones en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes: 29 de agosto

Sr. Bikini en el Teatro Metropólitan: 29 de agosto

Iván Ferreiro en el Teatro Metropólitan: 3 de septiembre

La Bande Son-Imaginaire en el Pepsi Center WTC: 10 de septiembre

Paté de Fuá en el Teatro Diana Guadalajara: 11 de septiembre

Reyno en el Pepsi Center WTC: 17 de septiembre

Lost Acapulco en el Teatro Metropólitan: 3 de octubre

Hombres G en el Auditorio Nacional: 16 de octubre

Hombres G en el Auditorio Nacional: 18 de octubre

Hombres G en el Auditorio Telmex Guadalajara: 20 de octubre

Fobia en el Palacio de los Deportes: 24 de mayo

El Kanka en el Teatro Metropólitan: 13 de noviembre

Love of Lesbian en el Auditorio Nacional: 25 de noviembre

Nasa Histories en el Teatro Metropólitan: 27 de noviembre