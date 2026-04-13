Conciertos al 50% en Ticketmaster y Ocesa: boletos con descuento

Ticketmaster y Ocesa lanzaron la promoción “Más Rock por menos lana”, con boletos al 50% para decenas de conciertos en México.
La oferta estará vigente del lunes 13 al viernes 17 de abril de 2026 e incluye presentaciones de artistas como Soda Stereo, Mon Laferte, Julieta Venegas, Caifanes, Fobia, Hombres G y Love of Lesbian, entre otros.
Los descuentos aplican en recintos como el Palacio de los Deportes, Auditorio Nacional, Teatro Metropólitan y escenarios de Monterrey y Guadalajara.
Lista de conciertos al 50% en Ticketmaster y Ocesa
Estos son los boletos con descuento del 50% de Ticketmaster y Ocesa:
- Maria Daniela y su sonido Lasser en el Teatro Metropólitan: 19 de abril
- Soda Stereo en el Auditorio Banamex Monterrey: 22 de abril
- Javier Corcobado en el Teatro Metropólitan: 30 de abril
- Jumbo en el Escenario GNP Seguros Monterrey: 1 de mayo
- Maria Daniela y su sonido Lasser en el Teatro Metropólitan: 2 de mayo
- Eliades Ochoa en el Teatro Metropólitan: 1 de mayo
- Eliades Ochoa en el Teatro Diana Guadalajara: 2 de mayo
- Bruses en el C4 Concert House Guadalajara: 4 de mayo
- Winona Riders en el Foro Puebla: 8 de mayo
- Café Quijano en el Teatro de Estudio Cavaret Guadalajara: 14 de mayo
- Guillotina en el Teatro Metropólitan: 14 de mayo
- Bersuit en el Teatro Metropólitan: 15 de mayo
- Jumbo en el Teatro Metropólitan: 16 de mayo
- Café Quijano en el Lunario del Auditorio Nacional: 16 de mayo
- Fobia en el Auditorio Telmex Guadalajara: 21 de mayo
- Fobia en el Escenario GNP Seguros Monterrey: 23 de mayo
- Camilo Séptimo en el Palacio de los Deportes: 28 de mayo
- Mafalda Cardenal en el Lunario del Auditorio Nacional: 29 de mayo
- Jumbo en el Teatro Diana Guadalajara: 30 de mayo
- Mon Laferte en el Palacio de los Deportes: 31 de mayo
- DLD vs Dorian en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes: 2 de junio
- Los Pericos vs Los Aterciopelados en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes: 3 de junio
- Ximena Sariñana vs Leo Rizzi en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes: 4 de junio
- Sonido La Changa vs Systema Solar en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes: 4 de junio
- Digitalismo Dorado vs Perverso en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes: 5 de junio
- Los Rabanes vs La Tremenda Korte en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes: 6 de junio
- Rawayana en el Palacio de los Deportes: 7 de junio
- Poolside vs Clubz en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes: 8 de junio
- Rawayana en el Auditorio Banamex Monterrey: 9 de junio
- Silvestre y la Naranja vs Natalia Lacunza en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes: 9 de junio
- Rawayana en el Auditorio Banamex Guadalajara: 10 de junio
- Iseo & Dodosound en el Teatro Metropólitan: 12 de junio
- Julieta Venegas en el Auditorio Nacional: 17 de junio
- Caifanes en el Estadio GNP Seguros: 11 de julio
- Morejuice Fest en el Pepsi Center: 25 de julio
- El Tri en el Palacio de los Deportes: 25 de julio
- Nunca jamás en el Lunario del Auditorio Nacional: 15 de agosto
- No te va a gustar en el Teatro Estudio Cavaret Guadalajara: 21 de agosto
- No te va a gustar en el Pepsi Center WTC: 29 de agosto
- Ladrones en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes: 29 de agosto
- Sr. Bikini en el Teatro Metropólitan: 29 de agosto
- Iván Ferreiro en el Teatro Metropólitan: 3 de septiembre
- La Bande Son-Imaginaire en el Pepsi Center WTC: 10 de septiembre
- Paté de Fuá en el Teatro Diana Guadalajara: 11 de septiembre
- Reyno en el Pepsi Center WTC: 17 de septiembre
- Lost Acapulco en el Teatro Metropólitan: 3 de octubre
- Hombres G en el Auditorio Nacional: 16 de octubre
- Hombres G en el Auditorio Nacional: 18 de octubre
- Hombres G en el Auditorio Telmex Guadalajara: 20 de octubre
- Fobia en el Palacio de los Deportes: 24 de mayo
- El Kanka en el Teatro Metropólitan: 13 de noviembre
- Love of Lesbian en el Auditorio Nacional: 25 de noviembre
- Nasa Histories en el Teatro Metropólitan: 27 de noviembre