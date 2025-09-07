La Caravana del Amor llega al Auditorio Nacional en concierto hoy domingo 7 de septiembre, con lo mejor de la música romántica.
Concierto de La Caravana del Amor en el Auditorio Nacional donde se subirán al escenario:
- Enrique Guzmán de 82 años de edad
- Carlos Cuevas de 61 años de edad
- Estela Núñez de 77 años de edad
- Manoella Torres de 71 años de edad
- Jorge Muñiz de 65 años de edad
- Rocío Banquells de 67 años de edad
- Los Panchos
Setlist de canciones, horario y telonero para el concierto de 7 de septiembre de La Caravana del Amor en el Auditorio Nacional
Presta atención que te damos los detalles del setlist de canciones, horario y telonero para hoy 7 de septiembre en el concierto del Auditorio Nacional de La Caravana del Amor:
- Apertura de puertas: 3:00 de la tarde
- Hora: 5:00 de la tarde en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 25 temas en vivo
Posibles temas en el setlist de canciones para concierto de La Caravana del Amor en el Auditorio Nacional del 7 de septiembre
El setlist de canciones para el concierto de La Caravana del Amor en Auditorio Nacional incluirá los temas más representativos de los artistas que integran el show en vivo.
Por lo que será todo un repertorio musical de los artistas en concierto en La Caravana del Amor con sus mejores éxitos.
Se espera que posibles temas en el setlist de canciones para concierto de La Caravana del Amor en el Auditorio Nacional sea:
- Como yo te ame de Carlos Cuevas
- Gema de Carlos Cuevas
- Cerezo rosa de Carlos Cuevas
- Tres regalos de Carlos Cuevas
- No te vayas de Carlos Cuevas
- Tu Cabeza en mi hombro de Enrique Guzmán
- El rock de la cárcel de Enrique Guzmán
- Popotitos de Enrique Guzmán
- Bulé Bulé de Enrique Guzmán
- Ódiame de Estela Núñez
- Una lágrima de Estela Núñez
- Por amores como tú de Estela Núñez
- Te voy a enseñar a querer de Manoella Torres
- El Último Verano de Manoella Torres
- Como las violetas de Manoella Torres
- Que me perdone tu señora de Manoella Torres
- Este hombre no se toca de Rocío Banquells
- Abrázame de Rocío Banquells
- Luna Mágica de Rocío Banquells
- La otra parte de ti de Coque Muñiz
- Por el Amor de una Mujer de Coque Muñiz
- En un Rincón del Alma de Coque Muñiz
- No prometas lo que no será de Coque Muñiz
- Sabor a mí Los Panchos
- Bésame mucho Los Panchos