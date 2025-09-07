La Caravana del Amor llega al Auditorio Nacional en concierto hoy domingo 7 de septiembre, con lo mejor de la música romántica.

Concierto de La Caravana del Amor en el Auditorio Nacional donde se subirán al escenario:

Enrique Guzmán de 82 años de edad

Carlos Cuevas de 61 años de edad

Estela Núñez de 77 años de edad

Manoella Torres de 71 años de edad

Jorge Muñiz de 65 años de edad

Rocío Banquells de 67 años de edad

Los Panchos

Setlist de canciones, horario y telonero para el concierto de 7 de septiembre de La Caravana del Amor en el Auditorio Nacional

Presta atención que te damos los detalles del setlist de canciones, horario y telonero para hoy 7 de septiembre en el concierto del Auditorio Nacional de La Caravana del Amor:

Apertura de puertas: 3:00 de la tarde

Hora: 5:00 de la tarde en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 25 temas en vivo

Concierto de La Caravana del Amor en Auditorio Nacional (OCESA)

Posibles temas en el setlist de canciones para concierto de La Caravana del Amor en el Auditorio Nacional del 7 de septiembre

El setlist de canciones para el concierto de La Caravana del Amor en Auditorio Nacional incluirá los temas más representativos de los artistas que integran el show en vivo.

Por lo que será todo un repertorio musical de los artistas en concierto en La Caravana del Amor con sus mejores éxitos.

Se espera que posibles temas en el setlist de canciones para concierto de La Caravana del Amor en el Auditorio Nacional sea: