Un nuevo video subido en redes sociales, ha expuesto las escenas de pánico y dolor que dejó la balacera en Teotihuacán, donde un niño herido y una mujer desesperada suplican por la vida de un turista extranjero.

En el video se puede ver el momento posterior a la balacera de Teotihuacán cometida por Julio César Jasso, en donde varios turistas continúan en pánico tras el tiroteo en la zona arqueológica.

Nuevo video revela el caos tras el ataque armado en Teotihuacán

De acuerdo con la cronología oficial del ataque en Teotihuacán, después de perpetrar el tiroteo, Julio César Jasso se suicidó al verse acorralado por la Guardia Nacional y elementos de seguridad.

No obstante, el pánico continúo entre las víctimas de Teotihuacán y turistas que se encontraban en la zona arqueológica tal y como muestra el nuevo video, minutos después del tiroteo.

Pues en él puede verse y escucharse a una mujer, visiblemente alterada, quien le ruega a un extranjero que no muera mientras asisten a un menor lesionado en medio del descontrol.

Las imágenes muestran el caos que se vivió tras los disparos, con críticas a la lenta respuesta de las autoridades.

Según reportes y comentarios en redes, el agresor lanzó amenazas e insultos contra visitantes extranjeros antes de accionar un arma el pasado 20 de abril del 2026.

El incidente ocurrió en uno de los sitios turísticos más importantes de México, lo que ha generado indignación y temor entre quienes planeaban visitar la zona.