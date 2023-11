Enrique Guzmán está en vuelto en escándalos de abuso que ha negado todo y esta es la trayectoria del cantante.

Desde 2021, Enrique Guzmán ha sido señalado de abuso sexual; primero lo acusó su nieta Frida Sofía, quien aseguró que le hizo tocamientos indebidos cuando tenía 5 años.

Años después, el cantante vuelve a ser acusado de haber abusado de una menor de edad e hizo declaraciones que lo dejaron peor.

¿Frida Sofía no mentía? Habría un video de Enrique Guzmán abusando a una menor de edad

El 14 de noviembre el nombre de Enrique Guzmán se volvió viral, luego de que el cantante diera una respuesta lamentable sobre el abuso sexual a menores.

Enrique Guzmán fue cuestionado sobre las acusaciones en su contra y su respuesta fue lamentable.

“¿Tiene usted conocimiento de esta foto? ¿La conoces? Yo no y me gustaría mucho, porque a mi edad tener relaciones con una niña chiquita, me encanta”

Enrique Guzmán