Ya está en cines de México la esperada y problemática película de Michael, la cual nos deja ver un poco de la vida del Rey del Pop; ahora, la pregunta es si tiene escenas postcréditos.

Nosotros ya pudimos ver Michael y te diremos si tiene escenas extras por las que valga la pena quedarse en la sala tras el final de la historia.

Michael (Universal)

¿Michael tiene escenas postcréditos?

Michael no tiene escenas postcréditos; de hecho, no tiene ninguna clase de extra visual tras el final de la trama, solo letras en blanco con fondo negro.

Ahora bien, aunque Michael no tiene escenas extras, si eres fan de Jackson puedes quedarte en la sala, pues durante las acreditaciones pasan algunas canciones de su repertorio.

No se trata solo de fragmentos como sucede en la película, sino de un par de canciones completas que apenas se escuchan durante el filme, y que tras el desenlace puedes revivir con más detalle.

Ahora que si esto no te llama la atención, o prefieres escuchar al Rey del Pop más tranquilo en tu casa o con audífonos, puedes retirarte sin temor a perderte algo importante.

Michael (Universal)

¿Por qué Michael no tiene escena postcréditos?

A muchos les sorprenderá que Michael no tenga escena postcréditos, pues se sabe que la película fue divida en dos partes, por lo que falta mucho que contar de la vida del cantante.

Una escena postcréditos en Michael habría ayudado a enganchar al público para la siguiente entrega; sin embargo, los realizadores decidieron que era mejor cerrar con un final “abierto”, por decirlo de alguna manera.

La posible razón de que no haya una secuencia extra, bien se puede deber al director, Antoine Fuqua, quien no es adepto a este tipo de secuencias en sus películas.

También por el género y el hecho de ser una película de Michael Jackson, pues es conocido que la familia estuvo muy involucrada señalando las cosas que se podían incluir y las que no.