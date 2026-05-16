Este 16 y 17 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez llega la quinta edición en concierto del festival de música, Tecate Emblema 2026.

Por lo que te traemos los detalles de horarios y hora en la que terminan los conciertos del Tecate Emblema 2026 en Autódromo Hermanos Rodríguez:

Apertura de puertas: 1:00 de la tarde

Hora en la que terminan los conciertos: a las 2:00 am

Recuerda que el Autódromo Hermanos Rodríguez está ubicado en Viaducto Río de la Piedad sin número en la colonia Granjas México de la alcaldía Iztacalco en la Ciudad de México, CDMX

La vía cercana al Autódromo Hermanos Rodríguez por Metro es por la Línea 9 bajando en las estaciones Velódromo, Ciudad Deportiva ó Puebla

Mientras que por Metrobús, deberás usar la Línea 1 o 2 y descender en las estaciones de Goma, UPIICSA, El Rodeo o Iztacalco.

Horarios del sábado 16 de mayo en el Tecate Emblema 2026:

Tecate Main Stage

Juan Duque — 15:40 a 16:30 Christian Chávez — 17:00 a 17:50 Orville Peck — 18:10 a 19:20 Cazzu — 20:00 a 21:20 Louis Tomlinson — 21:50 a 23:20 Jonas Brothers — 00:00 a 01:30

Park Stage

Anasof — 15:30 a 16:10 Faz — 16:30 a 17:10 Along — 17:50 a 18:30 Hercules & Love Affair — 19:30 a 20:10 Mika — 21:05 a 22:05 LP — 23:00 a 00:00 Lost Frequencies — 00:40 a 02:00

Dream Stage

Joaquina — 16:00 a 16:50 Ivana — 17:20 a 18:10 Bruses — 18:40 a 19:40 Jot Dog — 20:10 a 21:10 Ru Paul — 21:50 a 23:00 Flamingo Tú Tú — 23:30 a 00:45

Tecate Emblema 2026 (Tecate Emblema 2026 )

Horarios del domingo 17 de mayo en el Tecate Emblema 2026:

Tecate Main Stage

Juliana — 15:40 a 16:30 Sech — 17:00 a 17:50 Ha*Ash — 18:10 a 19:20 Gloria Trevi — 20:00 a 21:20 Kenia OS — 22:10 a 23:52 Paris Hilton — 00:30 a 01:50

Park Stage

Manú — 15:30 a 16:10 Emjay — 16:50 a 17:30 Música Para Volar Juntos — 18:00 a 18:40 Santos Bravos — 19:20 a 19:50 Zara Larsson — 20:50 a 21:50 NSQK — 23:00 a 00:00 Bautista — 00:40 a 02:00

Dream Stage

Alan Navarro — 16:00 a 16:50 Alanis Yuki — 17:20 a 18:10 Lola Indigo — 18:40 a 19:40 Pedro Sampaio — 20:10 a 21:10 Gottmik — 21:40 a 22:50 Rafa Pabón — 00:00 a 00:40