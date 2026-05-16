Este 16 y 17 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez llega la quinta edición en concierto del festival de música, Tecate Emblema 2026.
Por lo que te traemos los detalles de horarios y hora en la que terminan los conciertos del Tecate Emblema 2026 en Autódromo Hermanos Rodríguez:
- Apertura de puertas: 1:00 de la tarde
- Hora en la que terminan los conciertos: a las 2:00 am
Recuerda que el Autódromo Hermanos Rodríguez está ubicado en Viaducto Río de la Piedad sin número en la colonia Granjas México de la alcaldía Iztacalco en la Ciudad de México, CDMX
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La vía cercana al Autódromo Hermanos Rodríguez por Metro es por la Línea 9 bajando en las estaciones Velódromo, Ciudad Deportiva ó Puebla
Mientras que por Metrobús, deberás usar la Línea 1 o 2 y descender en las estaciones de Goma, UPIICSA, El Rodeo o Iztacalco.
Horarios del sábado 16 de mayo en el Tecate Emblema 2026:
- Tecate Main Stage
- Juan Duque — 15:40 a 16:30
- Christian Chávez — 17:00 a 17:50
- Orville Peck — 18:10 a 19:20
- Cazzu — 20:00 a 21:20
- Louis Tomlinson — 21:50 a 23:20
- Jonas Brothers — 00:00 a 01:30
- Park Stage
- Anasof — 15:30 a 16:10
- Faz — 16:30 a 17:10
- Along — 17:50 a 18:30
- Hercules & Love Affair — 19:30 a 20:10
- Mika — 21:05 a 22:05
- LP — 23:00 a 00:00
- Lost Frequencies — 00:40 a 02:00
- Dream Stage
- Joaquina — 16:00 a 16:50
- Ivana — 17:20 a 18:10
- Bruses — 18:40 a 19:40
- Jot Dog — 20:10 a 21:10
- Ru Paul — 21:50 a 23:00
- Flamingo Tú Tú — 23:30 a 00:45
Horarios del domingo 17 de mayo en el Tecate Emblema 2026:
- Juliana — 15:40 a 16:30
- Sech — 17:00 a 17:50
- Ha*Ash — 18:10 a 19:20
- Gloria Trevi — 20:00 a 21:20
- Kenia OS — 22:10 a 23:52
- Paris Hilton — 00:30 a 01:50
- Park Stage
- Manú — 15:30 a 16:10
- Emjay — 16:50 a 17:30
- Música Para Volar Juntos — 18:00 a 18:40
- Santos Bravos — 19:20 a 19:50
- Zara Larsson — 20:50 a 21:50
- NSQK — 23:00 a 00:00
- Bautista — 00:40 a 02:00
- Dream Stage
- Alan Navarro — 16:00 a 16:50
- Alanis Yuki — 17:20 a 18:10
- Lola Indigo — 18:40 a 19:40
- Pedro Sampaio — 20:10 a 21:10
- Gottmik — 21:40 a 22:50
- Rafa Pabón — 00:00 a 00:40